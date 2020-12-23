高铁静音车厢来临 熊孩子的“静音区”

旅途中最头疼的是什么？不是忙不完的工作，也不是WiFi信号太弱，而是你想借此时间安安静静的休息一下时旁边却传来电话声、电影声、嗑瓜子声......甚至还会有熊孩子哇哇大叫的声音。不过现在一切都将快结束了！因为高铁“静音车厢”来了！

从今日起，当乘客通过铁路12306网站、手机APP、自动售票机等购买京沪高铁和成都-重庆高铁的指定车票时，如果需要提供“静音车厢”服务，可以根据系统提示自愿选择购买“静音车厢”车票。“静音车厢”位于第3车(二等座车)。当乘客乘坐“静音车厢”时，需要配合遵守“静音”约定。

目前，静音车尚未完全放开，仅限于一定数量的车次，具体车次如下：京沪高铁：G1、G2、G3、G4、G5、G6、G9、G12、G13、G16、G17、G22次；成渝高铁：G8601、G8606、G8609、G8616、G8619、G8626、G8627、G8632、G8635次。

乘客乘搭“静音车厢”旅行时，必须遵守下列约定：在“静音”中保持安静；使用各种电子设备时戴上耳机或关闭音源外放功能；将电话设置为静音或震动状态；在接听电话或互相交谈时需要离开“静音车厢” ；带着孩子乘客要照顾好他们的孩子，避免喧哗。





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