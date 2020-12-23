    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 正文

    高铁静音车厢来临 熊孩子的“静音区”

      [  中关村在线 原创  ]   作者：陈伟1

    旅途中最头疼的是什么？不是忙不完的工作，也不是WiFi信号太弱，而是你想借此时间安安静静的休息一下时旁边却传来电话声、电影声、嗑瓜子声......甚至还会有熊孩子哇哇大叫的声音。不过现在一切都将快结束了！因为高铁“静音车厢”来了！

    从今日起，当乘客通过铁路12306网站、手机APP、自动售票机等购买京沪高铁和成都-重庆高铁的指定车票时，如果需要提供“静音车厢”服务，可以根据系统提示自愿选择购买“静音车厢”车票。“静音车厢”位于第3车(二等座车)。当乘客乘坐“静音车厢”时，需要配合遵守“静音”约定。

    目前，静音车尚未完全放开，仅限于一定数量的车次，具体车次如下：京沪高铁：G1、G2、G3、G4、G5、G6、G9、G12、G13、G16、G17、G22次；成渝高铁：G8601、G8606、G8609、G8616、G8619、G8626、G8627、G8632、G8635次。

    乘客乘搭“静音车厢”旅行时，必须遵守下列约定：在“静音”中保持安静；使用各种电子设备时戴上耳机或关闭音源外放功能；将电话设置为静音或震动状态；在接听电话或互相交谈时需要离开“静音车厢” ；带着孩子乘客要照顾好他们的孩子，避免喧哗。

    瞬间清静！高铁“静音车厢”正式降临 这要求必须点赞

    免责声明：凡标注转载/编译字样内容并非本站原创，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：高铁静音车厢来临 熊孩子的“静音区”http://news.zol.com.cn/759/7592450.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7592450.html report 1022 旅途中最头疼的是什么？不是忙不完的工作，也不是WiFi信号太弱，而是你想借此时间安安静静的休息一下时旁边却传来电话声、电影声、嗑瓜子声......甚至还会有熊孩子哇哇大叫的声音。不过现在一切都将快结束了！因为高铁“静音车厢”来了！从今日起，当乘客通过铁路12306网...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错