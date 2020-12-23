王海隔空喊话罗永浩：你摊上2个亿的大事儿了！

经过短暂的回合修正，职业打假人王海与抖音带货一哥罗永浩再度进入新的“战局”。职业打假人王海再度喊话罗永浩称，称其推荐代言的邓特艾克“Dentyl Active”星空漱口水是假洋鬼子坐实，如果按照退一赔三的规矩办，那罗永浩可能要摊上2个亿的大事儿了！



王海隔空喊话罗永浩

王海发微博称目前已经得到有力的证据，即罗永浩代言的邓特艾克“Dentyl Active”星空漱口水外包装标示的生产厂家（代工厂）DDD有限公司明确回复我们——2020年3月以后没有生产过！而王海在罗永浩直播间购买的产品是2020年5月生产，假洋鬼子坐实！



王海隔空喊话罗永浩

王海后续发微指出：2019年开始，@罗永浩 推荐的邓特艾克Dentyl Active￼￼星空漱口水就被指是垃圾产品。 “有一些宣传视频说吐出来的絮状物是咱们嘴里的脏东西，而实际上就是因为这款漱口水的PH值偏酸性在我们口中与蛋白质发生了反应形成的絮状物！

而在整个事件当中最微妙的就是网友的态度，人们真正关心的其实早已经不是产品是真是假，是否存在涉嫌欺诈。绝大多数人关注此事都是抱着吃瓜的态度，毕竟迄今为止罗永浩在网络怼战中还无败绩，初代网红会败给初代职业打假人吗？拭目以待！

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