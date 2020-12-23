2900万美元007座驾遭疯抢：车上有众多特工装备

看过《007》系列的朋友应该都知道阿斯顿·马丁这款车，毕竟几乎每一部都会出现它的身影，车型DB5就曾在007系列电影《金手指》中一炮而红。

前些时候阿斯顿·马丁就推出了DB5经典重置版，该车基于《金手指》中出现的DB5设计打造而来，并高度还原了众多源自《金手指》的特工装备。就在日前，阿斯顿·马丁官方宣布，这款车已经开始交付客户。据悉，DB5经典重置版全球限量25台，售价330万英镑（约合2900万美元），现已售完。

复刻车型依然采用与电影版中相同的Silver Birch银色车漆，并且装备电影中曾经出现过的各式特殊装置。比如，新车配备了车尾烟雾释放系统、可喷射浮油的尾灯、旋转车牌（可设置三组车牌）、可升降防弹钢板以及车前后方的自动撞锤。

值得一提的是，车头还配备了隐藏式机枪，不过并不是真的，只是仿真效果。除此之外，新车还配备了模拟雷达跟踪地图、驾驶侧门内的电话、换挡把手顶部的“弹射座椅”激活按钮、车载特工设备遥控远程启动等。在动力方面，该车搭载4.0L自然吸气六缸发动机，最大功率282马力，匹配ZF 5MT变速箱，后轮驱动。如此真实让人想想就觉得激动。

























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