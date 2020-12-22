2020星标大奖重磅来袭 拥抱创新，智见未来

如果把产业专家、技术大牛、企业大咖聚在一起会发生什么？2020星标大奖再度重磅来袭，给各位带来科技产业最前沿的技术，为世人打开科技创新的大门，让科技再也不是想象中的海市蜃楼，而是真正走到你的面前。借此，百度与ZOL将再度强强联手，为科技发展扬起风帆，共同打造2020年度科技产业具有影响力的科技产品评选盛事——“星标大奖”。2020年10月，星标大奖项目正式启动，秉承科技创新理念，评选产品涵盖技术、产业等诸多前沿领域，本届“星标大奖”盛典，将会为科技发展带来又一高光时刻。





接纳变革，拥抱创新

2021年1月13日，由ZOL与百度联手举办的“智见未来”峰会——暨2020年度星标大奖颁奖盛典将在北京盛大举行。届时，百度APP、百家号、ZOL将在“智见未来”峰会现场，2020年度星标大奖颁奖盛典上正式重磅揭晓最终获奖名单。

长久以来百度APP与ZOL紧密合作，共同见证了互联网时代的崛起，如今以5G、AI、IoT为核心推动力的AIoT万物智联时代，将科技发展推向了更高的台阶。2020年度“星标大奖”依托百度的权威影响力以及ZOL深耕各行业的专业度，鼓励更多品牌为科技行业的发展带来技术、应用、设计的创新，并引领中国科技产业拥抱变革，共创未来，让杰出产品成为科技发展道路上的新标杆。

2020年度“星标大奖”倾注了ZOL十几年主导科技产业年度评选活动的专业与专注，不仅坚守ZOL专业测试及产品排行榜的权威数据，还将引入百度搜索/信息流数据及榜单，广征百家号优秀作者及网民参与，共同设立“星标大奖”产品奖项。进一步推进该奖项在中国科技产业中权威评价能力和影响力的同时，深度剖析科技产业发展脉络和前景，并展现优秀的品牌和产品，推动科技产业创新发展的步伐。

2020年“星标大奖”是百度与ZOL深耕科技垂直领域重要触手，以品质化和垂直化的角度打造中国科技产业的年度盛事。本届“星标大奖”不仅囊括了百度和ZOL的专业度，还通过百家号优质作者及全网用户的视角，从技术、价值、创新、价格等四个维度，甄别出优秀产品，令“星标大奖”实至名归。

2021年1月13日智见未来峰会敬请期待

2021年1月13日“智见未来”峰会将在中国·北京召开，重磅揭晓2020年度“星标大奖”，为科技产业发展翻开又一崭新篇章，谱写出科技发展波澜壮阔的绚丽蓝图，让我们共同见证卓越科技产品的诞生并为之加冕。

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