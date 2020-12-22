送餐骑手撞伤路人谁来担责 法院判饿了么赔偿27万元

看到在街上和小区里呼啸而过的旗手们，人们心理五味杂志。一方面理解快手因为赶时间付辛苦的不易，一方面对这种“横冲直撞”的做法也提心吊胆。事实证明这种当心并非多余，近期一桩因为旗手撞伤路人致伤残的案例宣判，饿了么公司赔偿金额高达27万元。



送餐骑手撞伤路人谁来担责

事情发生于 2017 年 3 月 6 日，于先生在等红灯过马路时被正在送餐的 “饿了么”骑手杜某驾驶的电动车撞伤，事故经交通管理部门认定杜某应负事故全部责任。经诊断于先生为右踝关节粉碎性骨折，并于 2017 年 3 月 13 日进行了手术，经鉴定构成十级伤残。

此后，于先生与杜某协商赔偿事宜，杜某带于先生找到配送站点的负责人，但双方协商未果，所以于先生将杜某以及 “饿了么”的运营公司拉扎斯公司起诉至法院。不过这场官司的被告主体则比较复杂，因为肇事者杜某作为外包公司的骑手究竟该由谁来负责成为争议。

法院经审理认为，经过审理，法院为各方当事人总结了争议焦点，即：杜某造成于先生受伤的损害赔偿责任应由哪方承担。

法官认为杜某造成于先生受伤的行为发生在送餐过程中，而杜某作为骑手，其工作内容包括从 “饿了么”平台接受系统派单从而取餐再送餐，所以杜某因执行职务的行为造成了于先生的受伤。

由于 “饿了么”及 “蜂鸟配送”APP 均由拉扎斯公司运营，配送餐业务属于拉扎斯公司所经营的日常业务。拉扎斯公司在现有的经营模式下，与部分骑手直接建立了劳动关系，另有部分骑手则属于外包人员。

但杜某在送餐过程中身着 “饿了么”的工服并且携带由拉扎斯公司统一配备的 “饿了么”送餐箱，由 “饿了么”平台进行派单，对于作为受害人的于先生而言，其仅知晓自己是被 “饿了么”骑手所撞伤，若要求其去追究杜某到底与哪家公司存在劳动关系再去追偿，显然加重其诉讼负担。

所以，拉扎斯公司对于骑手在送餐过程中造成他人损害，不论是否是外包人员，公司都需要承担相应责任。于是，法院作出上述判决支持了于先生的诉讼请求，由拉扎斯公司先行赔偿于先生医药费及伤残赔偿金等费用。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：送餐骑手撞伤路人谁来担责 法院判饿了么赔偿27万元http://news.zol.com.cn/759/7591957.html