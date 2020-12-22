快手或将春节前赴香港上市 腾讯持股超20%为最大股东

综合国内多家媒体报道，快手拟于春节前在香港挂牌上市，估值为 450 亿美元。按照上市流程，最快将在 1 月底路演，并于春节前挂牌。目前快手方面并未针对此类消息进行回应，截至IPO前招股书曾经披露腾讯持股21.567%为最大股东。



快手或将春节前赴香港上市

多位基金经理就快手公司当前的财务数据以及未来可预见的广告增速问题预测，快手公司的估值合理区间为 450 亿美元。快手港股 IPO 的承销商近来表现活跃，有承销商透露，预期目标直指 500 亿美金估值并持续加温。

今年11月5日，快手正式向香港联交所递交招股申请。

招股书显示，快手在 2017 年、2018 年、2019 年的总收入分别为 83 亿元、203 亿元、391 亿元。2020 年上半年，快手实现收入 253 亿元，同比增长 48%。

截至 IPO 前，宿华持股 12.648%，程一笑持股 10.023%，银鑫持股 2.422%，杨远熙持股 2.069%。腾讯持股 21.567%，五源资本持股 16.657%，其他投资者合计持股 34.614%。

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