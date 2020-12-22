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    法拉利首款SUV长这样 不叫SUV或定义为FUV

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    提起法拉利这个品牌，你可能想到的是一抹红色，或骏马的标识，或咆哮的性能，但应该怎么都不会想到SUV车型。因为，法拉利应该是目前唯一一个没有SUV车型的汽车品牌，不过这样的历史很快就要结束了，法拉利旗下首款SUV车型目前已经进入路试阶段。

    法拉利首款SUV长这样 不叫SUV或定义为FUV
    法拉利首款SUV长这样 

    拉利首款SUV或被命名为Purosangue（中文大意为纯种马），目前其实车路试谍照被曝光，这也是实车首次现身，据悉法拉利Purosangue将于2021年正式发布。此外，法拉利为其创造出了一个新词——FUV（Ferrari Utility Vehicle），意为法拉利多功能车。

    法拉利首款SUV长这样 不叫SUV或定义为FUV
    法拉利首款SUV长这样 

    因其外观被大量伪装覆盖，因此我们无法评价其外观，不过相较其他SUV车型，其低趴的车身更多了几分跨级车的模样。

    目前尚不清楚该车的动力情况，据悉，Purosangue将在改进版的前置模块化平台上生产，发动机位于前轴后方，双离合变速箱安置在后轴部分。该布局能够提供较好的重量分布，同时该平台还可兼容V6、V8和V12发动机，以及各种混合动力系统。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7591921.html report 824 提起法拉利这个品牌，你可能想到的是一抹红色，或骏马的标识，或咆哮的性能，但应该怎么都不会想到SUV车型。因为，法拉利应该是目前唯一一个没有SUV车型的汽车品牌，不过这样的历史很快就要结束了，法拉利旗下首款SUV车型目前已经进入路试阶段。法拉利首款SUV长这样&nbs...
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