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    立讯精密：337调查对公司无实质影响

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    12 月 21 日，立讯精密发布公告称，近日从美国国际贸易委员会网站获悉，安费诺集团于 2020 年 12 月 18 日根据《美国 1930 年关税法》第 337 节规定向美国国际贸易委员会提出调查申请（以下简称 “本次 337 调查”）。

    本次 337 调查由安费诺集团于 2020 年 12 月 18 日根据《美国 1930 年关税法》 第 337 节规定向美国国际贸易委员会提出申请，指控公司及子公司东莞立讯精密有 限公司、Luxshare Precision Limited、Luxshare-ICT Inc, Milpitas, CA 在对美出口、 在美进口及销售的特定电连接器与壳及其组件和下游产品（Electrical Connectors and Cages, Components Thereof, and Products Containing The Same）侵犯其专利权。

    经公司内部核查，公司目前共 5 个美国专利涉及本次 337 调查，分别涉及导电 塑胶技术与端子横排注塑成型技术，均由公司自主研发设计并应用于高速外部 IO 连接器产品中。

    公告称，在获悉本次事件后， 公司已成立了专门的工作组，并聘请美国律师积极应对本次 337 调查。截至目前， 公司尚未收到任何正式的法律文书。经初步判断，本次 337 调查对公司目前的生产、 经营不会造成实质性影响。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：立讯精密：337调查对公司无实质影响http://news.zol.com.cn/759/7591719.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7591719.html report 941 12 月 21 日，立讯精密发布公告称，近日从美国国际贸易委员会网站获悉，安费诺集团于 2020 年 12 月 18 日根据《美国 1930 年关税法》第 337 节规定向美国国际贸易委员会提出调查申请（以下简称 “本次 337 调查”）。本次 337 调查由安费诺集团于 2020 年 12 月 18 日根...
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