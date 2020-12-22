支付宝微信下架互联网存款 专家解释其中缘由

尽管围绕着互联网存款产品的话题不断，尤其是近些天支付宝微信等很多大平台的互联网存款产品纷纷下架，更是引发业界关注。据证券日报报道称，此次互联网平台下架存款产品行动的背后，预示着新一轮严监管的到来。

西南财经大学金融学院数字经济研究中心主任陈文接受采访时表示，后续监管部门或将针对互联网存款出台专门的监管办法。尽管还有部分平台仍有互联网存款产品在售，但互联网存款产品更大规模的下架只是时间问题。

而整个事件的导火索，或许就是本月18日蚂蚁集团旗下的支付宝App“银行存款”功能主动下架多家银行的存款产品，以后不再销售。

蚂蚁集团相关负责人表示：“根据监管部门对互联网存款行业的规范要求，目前蚂蚁已主动下架平台上所有互联网存款产品，只对已购买产品的用户可见，持有产品的用户不受影响。”

截止至今日，据不完全统计显示，支付宝、腾讯理财通、度小满金融、携程金融、京东金融、滴滴金融、陆金所、天星金融、360你财富等9家头部互联网平台已下架互联网存款产品。

对此，亚洲金融合作协会智库研究员董希淼看来，按照相关规定，从严格意义上讲，互联网金融平台并非《储蓄管理条例》规定的储蓄机构，不能办理储蓄业务。

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