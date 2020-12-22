病毒变异元旦还能出行吗? 专家：能！但这四件事要做好

病毒变异元旦还能出行吗？相信今天上班出行时，很多小伙伴已经感受到对于疫情的监管变得又开始严苛起来。没错，随着英国疫情的恶化，新冠病毒感染能力从1.1提升到1.5，感染能力变强让英国的疫情完全失控。针对病毒变异元旦还能出行吗？这样的问题，专家进行解释。



病毒变异元旦还能出行吗?

近期英国的疫情已经完全可以用失控来形容，英国卫生部长马特·汉考克近日也表达了相同的观点。据CNN报道，由于英国发现了具有更强感染性的新冠病毒变种，英国新冠病毒变体传播力增强，越来越多的国家20日已暂停往返英国的航班。

病毒变异元旦还能出行吗? 英国广播公司在21日早上的一篇文章中提到一个数据，英国政府承认变异后的新冠病毒，传播速率提高了70%。



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而在《金融时报》最新的一篇文章中指出，“表明该变种增强传染性的一个事实是：自9月20日在肯特郡（Kent）出现后，到11月初，该变种在伦敦造成了28%的感染；在12月9日结束的那一周造成62%的感染。”

世卫组织举行新冠肺炎例行发布会，世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫表示，目前各国已展开病毒测序，寻找感染了英国发现的新冠病毒变体的病例，英国新冠病毒变体传播力增强，已有一些国家出现此类病例，包括澳大利亚、冰岛、意大利、荷兰和丹麦。



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受到英国新冠病毒变体传播力增强的影响，英国新冠疫情防控第四级（Tier 4），使英国重回今年春季的封锁中。当被问及第4级限制要持续到何时，英国卫生部长马特·汉考克表示：“鉴于病毒传播速度极快，在我们推出疫苗之前可能很难彻底控制疫情。”

变异新冠病毒出现，中国如何加强“外防输入”工作？中国疾控中心副主任 冯子健：一方面，我们要严密关注英国和欧洲，甚至全球变异病毒传播的情况；另一方面，也要再进一步检视现在的防控措施。



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我国多个月以来所采取的“外防输入、内防反弹”的各项措施，可以非常有效预防境外病毒输入，特别是能非常有效应对输入病毒之后引起的进一步传播。针对英国这次出现的变异病毒，还要在哪些环节，哪些措施上进一步加强，我们正在进行研究和评估。

既然病毒变异的情况变得如此严峻，国际形势也不容乐观，那么病毒变异元旦还能出行吗? 中国疾控中心副主任 冯子健冯子健表示：可以出行，因为我国目前整体上的状况非常安全。但还是要遵守保持人际距离、戴好口罩、加强个人卫生，同时对于老年人、慢性病患者尽量减少出行。

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