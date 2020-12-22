英国新冠病毒变体传播力增强 传染力大增致使疫情失控

近期英国的疫情已经完全可以用失控来形容，英国卫生部长马特·汉考克近日也表达了相同的观点。据CNN报道，由于英国发现了具有更强感染性的新冠病毒变种，英国新冠病毒变体传播力增强，越来越多的国家20日已暂停往返英国的航班。



英国新冠病毒变体传播力增强

世卫组织举行新冠肺炎例行发布会，世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫表示，目前各国已展开病毒测序，寻找感染了英国发现的新冠病毒变体的病例，英国新冠病毒变体传播力增强，已有一些国家出现此类病例，包括澳大利亚、冰岛、意大利、荷兰和丹麦。



英国新冠病毒变体传播力增强

目前英国报告的数据显示此种新冠病毒变体传播力增强，传播指数从1.1上升至1.5，提升幅度高达36%。英国正在确定其中多少影响来自病毒变体本身，以及感染此种变体后的个体行为差异。英国多个研究机构正在研究新冠病毒变体对传播力、致病性和抗体反应等方面的影响。



英国新冠病毒变体传播力增强

受到英国新冠病毒变体传播力增强的影响，英国新冠疫情防控第四级（Tier 4），使英国重回今年春季的封锁中。当被问及第4级限制要持续到何时，英国卫生部长马特·汉考克表示：“鉴于病毒传播速度极快，在我们推出疫苗之前可能很难彻底控制疫情。”



英国新冠病毒变体传播力增强

尽管如此，在英国首相约翰逊宣布新的限制措施之前，英国民众正抓紧时间“逃离伦敦”。英媒报道称，上周六晚上19时，伦敦各大火车站发出的列车上座无虚席，英国新冠病毒变体传播力增强，不少乘客们都在抱怨他人无法在车厢内与自己保持距离。

英国新冠病毒变体传播力增强，目前各国发布对英通行禁令，其中荷兰政府称，该国也发现了同样的病毒变种。

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