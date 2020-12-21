2021年7nm沦为过时工艺 衍生6nm被intel独显预定

随着苹果A14以及M1芯片在双端发力，以及华为麒麟9000和高通骁龙888这些5G SoC芯片的相继发布，标着着手机产业在新的2021年将全面迈入5nm时代，服役已经满2年的7nm工艺将会彻底沦为“过时”产能。最近消息称，AMD接棒苹果，吞下台积电7nm产能。





台积电5nm被订购一空

尽管失去了华为的订单，但是台积电的5nm产能同样供不应求。据台湾媒体报道，台积电 2021 年先进制程的产能已经被 “预订一空”。值得一提的是，苹果 iPhone 应用处理器及 Arm 架构电脑处理器扩大量产规模，独占 5nm 超过八成产能。

根据报道称，台积电 Fab 18 厂第三期将在 2021 年第一季开始进入量产，5nm 生产线全数到位，每月可提供超过 9 万片的投片产能。这部分产能除了要满足iPhone 12以及未来iPhone 13的A系列芯片之外，苹果面向PC端的M1芯片也存在不小的空缺。



7nm被AMD全盘吞下

除了苹果，高通、联发科、超微、博通、美满电子都有 5nm 投产计划。据说现在台积电忙作一团，正在积极排产。台积电会进行上、下半年产能调配，部份产品线会在上半年预先投片，避免下半年旺季订单涌现后的产能短缺。

鉴于苹果全面转向5nm，那么空余出来的7nm产能将会被AMD全盘吞下。台积电以 7nm 制程优化而来的 6nm 制程也同样产能吃紧。高通和联发科除了 7nm 制程增加投片，其 5G 处理器将采用 6nm 制造。英特尔也会采用台积电 6nm 制程制造 GPU 产品。



6nm也被高通和英特尔预定

台积电今年营收将创下历史新高，并且创下了连续18个月营收正增长，确实非常厉害。如今中芯国际被列入实体清单，也意味着晶圆代工市场依旧存在产能不足的状况，更多订单将向其他代工厂转移，台积电如今可以说是高低通吃火力全开了。

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