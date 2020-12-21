陈生强卸任京东数科CEO，李娅云接任

据美股研究社消息，京东集团发布人员任命公告称，任命原京东集团-京东数字科技CEO陈生强为京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长，向京东集团CEO刘强东先生汇报。

原京东集团首席合规官李娅云将接任京东数字科技CEO，向京东集团CEO刘强东汇报。李娅云将统筹负责京东数字科技的日常经营管理，并协助京东数字科技副董事长陈生强做好战略、产品和研发的落地。

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