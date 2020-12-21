严惩不贷！快递员非法出售个人信息，被判有期徒刑六个月

今年国家打击信息犯罪的力度空前，尤其是被视为个人意思的个人信息黑产更是成为过街老鼠人人喊打。根据最新消息显示，常熟法院审结一起侵犯公民个人信息罪案件，快递员因为非法出售个人信息非法获利3259元，被判有期徒刑六个月，打击力度空前。

根据安检调查结果显示，2019 年 12 月，某快递公司工作人员报案称有大量客户信息被异常查询，其中涉及苏州地区的客户信息有 100 余条。经市公安局立案侦查，发现广州快递公司员工冯某有重大作案嫌疑。



快递员非法出售个人信息

经查，2019 年 11 月某天凌晨，冯某下班后在常去的便利店巧遇陈某向便利店老板咨询手机查单的问题，因便利店老板不懂，冯某便热心进行了解答，并与陈某加为微信好友。

在得知冯某是快递公司的仓管员后，陈某向冯某说明，其工作是讨债的，想以金钱作为回报，让冯某通过其提供的电话号码来查询客户的住址信息等。冯某觉得比上班挣得多，便同意了。

2019 年 11 月至 12 月，冯某在担任快递公司仓管员期间将获得的公民快递交易信息出售给陈某，违法所得约人民币 3259 元，而陈某又将获得的公民快递交易信息转卖给他人获取非法利益，违法所得人民币 1 万余元。

法院审理后认为，被告人陈某违反国家有关规定，非法获取公民个人信息并向他人出售，情节严重；被告人冯某违反国家有关规定，将在履行职责过程中获得的公民个人信息出售给他人，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。

最终，法院判决被告人陈某、冯某犯侵犯公民个人信息罪，分别判处有期徒刑九个月和六个月，并处罚金人民币二万元和六千元；违法所得款予以没收，上缴国库。

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