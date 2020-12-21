5G甚嚣尘上，4G用户难以偏安一隅！

调查显示，超过75%的4G用户感知到网速变慢。多数用户统一将矛头指向运营商急于为5G铺路，对4G主动限速。诚然，用户对流量的需求逐日递增是不可逆转的趋势。在4G基站吞吐量固定的前提下，网速逐渐变慢的将会成为常态。

5G是大势所趋，4G降速趋势同样不可逆转

5G并不是4G降速的“元凶”，这是是业内的共识，但是5G的发展间接导致4G降速。4G下载速率的影响因素很多，使用人数、基站数量以及上网地点都可能造成影响。5G非独立组网（NSA）与4G共用资源，可能会导致4G的超高网速略有降低。5G与4G共用核心网会产生产生的信号干扰。但是可以从技术层面调试解决，在技术层面并不存在用户可以感知的信号互斥问题。

4G基站数量已经达到560万+，而运营商下阶段的主要目标是部署5G基站。在5G独立组网全面布局之前，资源分配不合理问题一定首先被用户感知。而公众对4G降速的默许就如同当初默许3G退出历史舞台一样。运营商也会减少对4G的优化投资，联网手机数量增多会增加网络传输压力，因此4G降速难以避免。用户找不到运营商主动限速的确凿证据。5G自然就成了降速的“罪魁祸首”。

4G并不完美，5G布局也受到资源限制

从众多测试结果来看，由于4G基站分布不合理问题存在的信号减弱问题仍然广泛存在。从现状来看，为了节约资源，三大运营商可能会公用一座铁塔。极有可能出现分配不均和不合理现象。也因此，资源紧张的一线城市的4G网络体验往往更差。

5G独立组网的部署还带来了新的问题，研究指出，目前部署5G基站引起三大运营商的电费增长并不明显，但到2026年全部升级为5G后，将会达到社会总用电量的2.1%，甚至高于数据中心（约2%）的耗电量水平。5G部署带来的成本会最终摊薄到用户层面。因此在未来5年，运营商也会尝试各种方式推动用户更换5G手机。提速降费的普惠政策也将大力扶持5G建设，4G将慢慢步入冷宫。

5G将侵占下沉市场

从所谓5G元年开始，手机厂商们就已经将4G手机降至中低端市场。5G也一直在下探中低端手机场。5G千元机层出不穷一定会推动4G手机迭代升级。

5G用户的带宽是4G用户的数倍，这将导致高峰期带宽供不应求。在地铁、车站等人员密集的场所，受限于吞吐量，4G用户将最先感知到降速的“恶意”。

如果手机信号从4G掉成3G，则必是运营商“主动降速”改动引起的。4G兼容性下降和高带宽用户数量增加是4G手机变慢的两个主要因素。另外，不同品牌的手机信号强度也会影响用户体验，比如饱受诟病的iPhone就在信号强度方面一直差强人意。

写在后面：4G降速是不可逆转的、漫长的过程，运营商、手机厂商都在期待下一波红利，因此，压缩成本共同享受5G盛宴带来的红利是行业内的主旋律。在优胜略汰的历史车轮下，用户的沉默也成了4G降速的“催化剂”。

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