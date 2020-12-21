苹果憋的大招竟是汽车 消息称苹果汽车明年9月发布

苹果汽车的传说至少得有十年了，期间不断传出苹果放弃的传闻，知之多年前苹果Carplay的出现，至今也让人觉得犹如隔靴搔痒。现在有上游供应链称，苹果自己品牌的智能汽车最快将于明年9月发布，这要比原计划提前了两年，至于汽车的具体细节目前还不清楚。

尽管听到这个消息是感到异常的兴奋，但其实如果仔细分析如果苹果以整车的形态切入汽车市场，胜率又有几分呢？



苹果憋的大招竟是汽车

据悉，苹果汽车（Apple Car）已经完成了公路测试，而和大、贸联 - KY、和勤、富田等汽车零组件厂已经开始响应苹果备货要求，而这些企业被列入首波供应链名单。苹果一项注重实际体验，如果苹果敢于发布产品，必然实际体验是已经达到了他们的预期。

最新的消息中还提到，苹果汽车所用的动力马达（引擎）提供商，正在进行新厂的扩建，而产能可从当前40万的产能升至 100 万套，动力集成系统也可增至40万套以上。由此来看，苹果真的是打算大干一场了，就算了为了市值也值得去冒险了。

知名苹果分析师郭明錤给出的消息源称，苹果汽车将在2023年至2025年发布。如果苹果真的提前两年推出电动汽车，预计新能源汽车行业将迎来巨变，毕竟这也符合接下来美国乃至全球的发展主题。

如果苹果存在未来智能汽车的预期，那么未来突破三万亿美元市值也并非是没有可能。

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