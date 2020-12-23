苹果或将于明年9月推出电动车“Apple Car”

今日据媒体报道，苹果旗下首款电动车“Apple Car”将于明年第三季度正式亮相。苹果近期向和大、贸联、和勤、富田等中国台湾汽车零组件厂提出备货要求，其他相关厂商也被列入首波供应链中。

此前，外界普遍认为苹果将在2023年才推出自己的电动汽车。但据台湾关键供应链证实，苹果预计将于明年9月发布Apple Car，比原先规划提早至少两年，且Apple Car的相关组件最早将在明年第二季度开始生产。





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