    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 正文

    苹果或将于明年9月推出电动车“Apple Car”

      [  中关村在线 原创  ]   作者：陈伟1

    今日据媒体报道，苹果旗下首款电动车“Apple Car”将于明年第三季度正式亮相。苹果近期向和大、贸联、和勤、富田等中国台湾汽车零组件厂提出备货要求，其他相关厂商也被列入首波供应链中。

    此前，外界普遍认为苹果将在2023年才推出自己的电动汽车。但据台湾关键供应链证实，苹果预计将于明年9月发布Apple Car，比原先规划提早至少两年，且Apple Car的相关组件最早将在明年第二季度开始生产。

    最前线 | 狙击特斯拉？供应链消息称苹果将于明年9月推出首款电动汽车

    免责声明：凡标注转载/编译字样内容并非本站原创，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果或将于明年9月推出电动车“Apple Car”http://news.zol.com.cn/759/7591099.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7591099.html report 475 今日据媒体报道，苹果旗下首款电动车“Apple Car”将于明年第三季度正式亮相。苹果近期向和大、贸联、和勤、富田等中国台湾汽车零组件厂提出备货要求，其他相关厂商也被列入首波供应链中。此前，外界普遍认为苹果将在2023年才推出自己的电动汽车。但据台湾关键供应链证实...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错