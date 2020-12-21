华为车载智慧屏发布：1699元秒杀杂牌车机 老司机爱了

中国的汽车保有量很大，但并非人人开的都是新车。如今在信息数据化时代，很多车型老旧的车机早已跟不上时代。可以单独升级车机很难找到可以适配的型号，大多也是杂牌货质量担忧。如今华为智选车载智慧屏发布，仅需1699元就能彻底解决老车主痛点！



华为车载智慧屏发布

12月21日消息，华为全屋智能及智慧屏新品发布会举行。在这次发布会上，大家的老朋友余承东再次透露，华为HiCar已经与超过20家车厂、150多款车进行了合作，2021年计划超过500万台车预装HiCar。

当然，如果您是为旧车升级智能车机系统，那么今日同期发布的华为智选车载智慧屏无疑是个非常完美的选择。首先看售价，1699元加之华为品牌以及品质的双重保证，可以说是具有相当高的性价比了。将于2020年12月30日开启预售，随后于明年1月8日正式发售。



华为车载智慧屏特色

那么这款华为智选车载智慧屏到底能实现哪些功能呢？简单的说，这就是把华为智慧屏搬进了汽车里，华为智选车载智慧屏与华为手机实现了无缝衔接，基于分布式能力，华为手机上支持HUAWEI HiCar的应用可以无缝流转至华为智选车载智慧屏。

此外，华为智选车载智慧屏还能够支持国内首款360°可调节底座设计，为了让更多车主享受到智慧车载体验，华为车载智慧屏还支持连接原车音响，极简连接，方便快捷。此外，华为智选车载智慧屏还搭载了升降式交互摄像头，停车畅连视频通话。



华为车载智慧屏安装

而作为智能车机系统，华为华为智选车载智慧屏同时支持手机、车机导航协同，实现GPS信号择优；支持智能家居联动、座舱游戏等。2K超广角行车记录，将成为用户行车途中的AI摄像头，其具备行车记录、碰撞锁存以及停车拍照等特色功能。

据发布会上介绍，华为智选车载智慧屏已支持 30+App 应用，含百度地图、高德地图等主流导航应用，和网易云、酷狗、喜马拉雅等音乐应用。基本涵盖了车主所需的绝大多数应用，彻底解决了升级车机难的问题，可以说是老司机的福音。



华为车载智慧屏价格

最后简单总结，华为智选车载智慧屏其实就是车机版的智慧品产品，融合了影音娱乐系统，视频通讯系统，行车记录仪系统，以及车载导航系统四大模块。据了解华为智选车载智慧屏的售价仅为1699元，将于1月8日正式发售，确实具有不错的吸引力。

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