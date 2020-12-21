9岁男童靠开箱视频年赚2亿 成为“网红”经历大人看了自叹不如

你能想到一个不到10岁的男孩子，居然靠着录制开箱玩具的视频，在Youtube上一年赚了3000万美元（接近2亿元人民币）么？这就是互联网的魅力，互联网就像是一个能够无限放大的放大镜，让星火可以燎原，从而创造以前人类社会几千年都不曾出现的奇迹。



图片说明

近日，美国《福布斯》杂志公布了2020年全球收入最高YouTube博主排行榜。今年收入最高的Youtube博主是一名9岁男孩——瑞安·卡吉(Ryan Kaji)，他通过制作玩具开箱视频在一年内赚了近3000万美元，其也是全球目前视频博主收入最高的。

而之所以这名叫Ryan Kaji男童之所以会获得如此之代的财富，在于如今互联网已经进入了一个创作者的时代。除了创作者可以获得不小的流量分成之外（前提是原创高质量内容高流量），互联网更是一个巨大的舞台，令其展现出每个人巨大的价值所在。



Ryan Kaji

比如Ryan Kaji的这部名为《Huge Eggs Surprise Toys Challenge》的视频，目前全球播放此时已经超过20亿次。但凡玩过头条号和百家号并且开通了原创功能的，就知道一个10W+的播放量就能有多少后入，而这个20亿次就是多少个10W+啊！

当然，Ryan Kaji的成功并不是一个人努力的结果，他背后的“团队”就是他的家人，现在他们经营着9个YouTube频道。“瑞安的世界”最受欢迎有4170万订阅，观看次数为122亿次。上面介绍超20亿次播放视频，令其进入YouTube史上最多播放前60榜单。



突破20亿次播放

所以没有什么人是随随便便成功的，Ryan Kaji在成为“网红”之后，自然会吸引很多玩具公司的合作，这样他便有更多的“素材”进行发挥和创作，从此进入了一个良性的循环，这才是其成功的根本逻辑。不仅如此，Ryan Kaji还在为玩具代言，吸金无数。

怎么样，看了Ryan Kaji成为小小“网红”的经历近是不是感慨万千？没有什么人是能够随随便便成功的，他们必然也是付出了别人没有付出的辛劳和坚持。当然最关键的，他们抓住了创作者崛起的这个时代的机遇，成为第一批这个创作者时代的幸运儿。

确实看到Ryan Kaji的巨大成功，小编确实感到自叹不如。不仅多年以前没有抓住自媒体时代机遇的眼光，也没有他和他的家人的坚持和努力，当然更没有这么起始的资源啦。

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