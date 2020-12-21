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    微信广告凭什么不能关闭 人民日报评论：必须能！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    近期针对微信等App暴露出的广告不能关闭，或者关闭步骤极为繁琐，或则关闭无效的诸多的问题，再度引发了网络上的热议。上海市消保委发布《App 广告消费者权益保护评价报告（2020）》。报告显示，App 广告 “关不掉”问题仍然严重。

    该报告指出，通过对 600 款 App 广告行为分析发现，58% 的 App 含有广告，其中 69.7% 的内容广告不能一键关闭。没有发现关闭键 App 如微信、汽车之家、快看视频、36 氪等。

    微信广告凭什么不能关闭 人民日报锐评：必须能！
    人民日报评论：必须能！

    对此，人民日报发表评论称，测试的 600 款 App 中 58% 含有广告，其中 69.7% 的广告没有 “关闭键”，《App 广告消费者权益保护评价报告（2020）》日前发布的这一数据，戳中了许多人的痛点。

    当注意力成为资源，植入广告、流量变现成为许多应用程序盈利的重要手段。商业的本质是共赢，好的商业模式必然要寻求盈利目标和用户感受的平衡；广告更是人心的生意，想把流量转化为财富，不仅要合法，更要得人心。

    让用户没得选，抑或是为取消广告设置重重门槛，把植入广告做成了人人生厌的 “牛皮癣”，如此霸王做法显然不是上策。

    人民日报还称，保障用户权益和使用体验，不仅需要平台把好广告的 “内容关”，更需要监管机构更好发挥 “有形之手”作用，帮助用户关掉 “关不掉的广告”。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微信广告凭什么不能关闭 人民日报评论：必须能！http://news.zol.com.cn/759/7590103.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/759/7590103.html report 1025 近期针对微信等App暴露出的广告不能关闭，或者关闭步骤极为繁琐，或则关闭无效的诸多的问题，再度引发了网络上的热议。上海市消保委发布《App 广告消费者权益保护评价报告（2020）》。报告显示，App 广告 “关不掉”问题仍然严重。该报告指出，通过对 600 款 App 广告行...
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