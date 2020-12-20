百度吴甜解读飞桨成长之路：与时代发展脉搏同频共振

正式宣布开源四年至今，百度飞桨开源深度学习平台上链接着各具特色的开发者。

六年级的陈奕帆，是百度之星办赛16年来进入决赛年龄最小的选手，与近万名博士、硕士开发者角逐后脱颖而出，荣获“未来之星”特别奖；58岁郭崇华，是一位退休的人才管理专家和终身学习者，高铁上也在争分夺秒赶飞桨培训课程的作业；芯片企业工程师安宝磊，累计在飞桨平台上开发代码数量已超过3600行，志在把AI带进各行各业；代号“GT-老张”的张弘基从2018年底接触飞桨开始，不分昼夜地在社区累计答疑超过12000次，被称为“飞桨答疑机器人”。

“每位开发者都可以通过自己的方式去创造，并且看到自己的创造在生根发芽、成长起来。”百度集团副总裁、深度学习技术及应用国家工程实验室副主任吴甜这样总结道。

12月20日，由深度学习技术及应用国家工程实验室与百度联合主办的WAVESUMMIT+2020深度学习开发者峰会在北京举行。吴甜从开发生态、产业应用、人才培养方面分享飞桨最新的发展成果及洞察，并全新发布了基于飞桨的PaddleHelix螺旋桨生物计算平台。

作为我国首个开源开放、功能完备的产业级深度学习平台，百度飞桨从2016年正式开源以来，经过多次迭代升级，具备开发便捷的深度学习框架、超大规模深度学习模型训练技术、多端多平台部署的高性能推理引擎、产业级开源模型库四大领先优势。

吴甜介绍道，飞桨开发生态已经凝聚了265万开发者。在飞桨平台上，累计commits超过16万次，以PR或ISSUE提交形式的开源贡献者超过了5000位，还有大量贡献者以其他形式参与；其中有97位优秀的开发者通过层层筛选成为了百度飞桨开发者技术专家（PPDE）。飞桨平台上已经成立了7个特别兴趣小组，在全国范围内，已经有132个城市和高校自组织社区在主动自发举办飞桨社区活动。此外，飞桨已经携手20家硬件合作伙伴，完成适配或正在适配的芯片与IP型号29种，这些合作伙伴在软硬件适配过程中贡献了大量的代码。

产业应用方面，目前飞桨已经服务了超过10万家企业，覆盖金融、交通、物流等数十个行业，基于飞桨平台创造了超过34万的模型。“每一个模型的生产，都代表着一次人工智能技术和产业的结合落地、产生价值。”吴甜说。

AI人才培养方面，飞桨持续进行投入：师资培训已经覆盖全国500多所高校，支持200余所高校开设学分课程；AI大赛覆盖全球五大洲22个国家580所高校；自疫情以来，飞桨累计举办了176次线上直播课，在AIStudio上累计学习的人次超过了290万。

飞桨平台的迅速成长与时代发展同频共振，也清晰反映了时代的发展脉搏。吴甜分享了三大产业洞察：从飞桨平台的数据统计来看，飞桨的行业应用品类的分散程度明显在增加，越来越多的行业加入产业智能化升级浪潮；飞桨开发者活跃度在全国范围不同城市均有不同程度的增幅，AI活跃开发者增长为城市发展注入活力；飞桨的高校培训覆盖学科类别数量明显增加，越来越多的专业领域开始拥抱AI。

峰会现场，吴甜重磅发布了基于飞桨的生物计算平台——螺旋桨（PaddleHelix）。螺旋桨生物计算开源工具集提供包括RNA二级结构预测、大规模的分子预训练、DTI药物靶点亲和力预测以及ADMET成药性预测等在内的新药研发和疫苗设计环节的核心能力，为生物信息学、计算机交叉学科背景的学习者、研究者和合作伙伴，更便利地构建AI算法模型。

此前，百度研究院面向全球疫苗研发机构及研究中心等公益开放了LinearDesign算法，并开源了RNA二级结构预测的Linear系列算法。最近，国际顶尖人工智能峰会TheAI Summit举办，百度凭借LinearFold和Linear算法在新冠抗疫中的表现，荣获AIconics首届“AIForGood”人工智能向善奖。同时，百度积极推进行业发展，作为发起单位推动的《基于机器学习的生物计算平台技术要求》，成为行业内首个生物计算平台的标准立项。吴甜表示，螺旋桨生物计算平台将秉承一贯以来的开源开放原则，与合作伙伴共建共享，未来形成一套完整的面向行业的生物计算生态和服务。

从今年5月飞桨发布全新全景图，再到螺旋桨这一重磅工具组件的“加盟”，百度飞桨平台不断迭代拓新，持续提升核心能力、丰富工具组件，期许能让开发者更好基于飞桨创新造物。人工智能开源开放平台进一步夯实了中国科技发展的创新底座，“我们希望飞桨能和开发者一起共同努力，将技术创新推向新的高潮，通过技术创新改变世界。”吴甜说。

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