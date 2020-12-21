中芯国际官方回应：被美拉黑 10nm以下都泡汤

上个周末，美国宣布多达66个中国实体被拉黑，全面禁止接触美国技术和设备，其中最为关注的是列表中的“中芯国际”。

在昨日晚间，就此事，中芯国际终于作出回应，发表了一份官方声明。

中芯国际确认，被美国列入“实体清单”后，对于适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商必须首先获得美国商务部的出口许可，才能供应给中芯国际；对用于10nm及以下技术节点(包括EUV极紫外光刻技术)的产品或技术，美国商务部会采取“推定拒绝”(Presumption of Denial)的政策进行审核；中芯国际为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。

今年9月5日，中芯国际从媒体获悉可能被美国列入贸易黑名单，一直努力与美国政府相关部门沟通，以期得到公平、公正的对待，但结果很遗憾。

中芯国际对于美国将其纳入“实体清单”的行为表示坚决反对，并重申公司一贯恪守合规运营的原则，严格遵守生产经营活动所涉及相关国家和地区的法律法规，从未有任何涉及军事应用的经营行为。

中芯国际表示，初步评估，公司短期内运营、财务状况不会受到重大不利影响，但是10nm及以下先进工艺的研发、产能建设，会有重大不利影响。

中芯国际会持续与美国政府相关部门进行沟通，并视情况采取一切可行措施，积极寻求解决方案，力争将不利影响降到最低，相关信息也会及时披露。

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