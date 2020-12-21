中芯国际回应被纳入实体名单：未来先进工艺遭重创

2020年12月18日，美商务部将中芯国际列入实体清单的消息引发关注。当地时间周五，美国商务部工业和安全局（BIS）正式宣布将中国半导体制造企业中芯国际（SMIC）列入实体清单。根据细则，中芯国际在先进技术节点（10纳米或以下）生产半导体面临全面封禁。



中芯国际回应被纳入实体名单

2020年12月20日晚间，中芯国际发布“关于纳入实体清单的说明公告”，针对此事件进行了回应。根据回应内容来看，初步评估，公司短期内运营、财务状况不会受到重大不利影响，但是10nm及以下先进工艺的研发、产能建设，会有重大不利影响。

目前中心国际已经实现14nm量产，并即将切换至14nm第二代技术。随着中芯国际被正式纳入实体名单，表明该公司在下一个10nm以及以下的重要技术节点将遭受重创。有消息称中芯国际或将改变运营策略，不再冲击更先进工艺转而成熟工艺的代工生产。

以下为中芯国际公告原文：

2020年12月18日，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）关注到美国商务部以保护美国国家安全和外交利益为由，将中芯国际及其部分子公司及参股公司列入“实体清单”。

公司被列入“实体清单”后，根据美国相关法律法规的规定，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应；对用于10nm及以下技术节点（包括极紫外光技术）的产品或技术，美国商务部会采取“推定拒绝”（Presumption of Denial）的审批政策进行审核；同时公司为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。

自2020年9月5日公司从媒体获悉可能被美国商务部列入贸易黑名单以来，一直努力与美国政府相关部门沟通，以期得到公平、公正的对待。但遗憾的是，公司仍然被列入了“实体清单”。对此，中芯国际表示坚决反对，并再次重申，公司自成立以来一贯恪守合规运营的原则，严格遵守生产经营活动所涉及相关国家和地区的法律法规，从未有任何涉及军事应用的经营行为。

经公司初步评估，该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响，对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响，公司将持续与美国政府相关部门进行沟通，并视情况采取一切可行措施，积极寻求解决方案，力争将不利影响降到最低。

中芯国际将根据后续事件的发展情况，严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

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