77家企业被美国列入“实体清单”

本月18日晚间，美国商务部正式宣布将中芯国际及其子公司列入“实体清单”。而近日美国商务部正式公布了最新被列入实体清单的77家实体，该名单于22日正式执行。

此次被美国商务部列入实体清单的中国实体名单如下：

一、中芯国际及其附属公司

1、中芯国际集成电路制造(北京)有限公司

2、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司

3、中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司

4、中芯国际集成电路制造(上海)有限公司

5、中芯国际控股有限公司

6、中芯南方集成电路制造有限公司

7、中芯北方集成电路制造（北京）有限公司

8、中芯国际香港有限公司；

9、中芯长电半导体(江阴)有限公司（SJ Semiconductor）

10、中芯集成电路(宁波)有限公司（Ningbo Semiconductor International Corporation，NSI）

二、医疗及无人机技术公司

11、无锡中德美联生物技术有限公司（AGCU）

12、中国科学器材有限公司（CNSIM或CSIMC）

13、大疆创新（DJI）

14、光启集团（ Kuang-Chi Group）

三、中国南海事务相关企业

15、中国交通建设股份有限公司（China Communications Construction Company Ltd.）

16、重庆川东船舶重工有限责任公司

17、中船黄埔文冲船舶有限公司

18、广新海事重工股份有限公司

19、广州市泰诚船舶工业有限公司

美国指控以上5家公司参与了中国在南海的海洋权利主张，帮助中国获取和开发近海海洋资源。

四、中国船舶工业集团及其附属公司

20、中国船舶工业集团有限公司（CSSC）第7研究所

21、CSSC第12研究所

22、CSSC 701研究所

23、CSSC 702研究所

24、CSSC 703研究所

25、CSSC 704研究所

26、CSSC 705研究所

27、CSSC 707研究所

28、CSSC 709研究所

29、CSSC 710研究所

30、CSSC 711研究所

31、CSSC 712研究所

32、CSSC 713研究所

33、CSSC 714研究所

34、CSSC 715研究所

35、CSSC 716研究所

36、CSSC 717研究所

37、CSSC 718研究所

38、CSSC 719研究所

39、CSSC 723研究所

40、CSSC 724研究所

41、CSSC 725研究所

42、CSSC 726研究所

43、CSSC 750测试中心

44、CSSC 760研究所

四、相关教育机构

45、北京理工大学

46、南京理工大学（Nanjing University of Science and Technology，注：南京没有南京科技大学，这个英文名通常指的是南京理工大学）

47、南京航空航天大学

48、Nanjing Asset Management Co., Ltd. （并未未找到对应的中国实体）

49、江苏南航恒响科教器材公司（Jiangsu Hengxiang Science and Education Equipment Co.）（注：这家企业也不好找，因为英文名称里少了“南航”二字，最后通过对应的英文地址确认为“南航恒响”。）

美国指控以上5家实体为支持中国军方相关项目而获取和试图获取美国原产的物品，违背了美国国家安全和外交政策利益。

五、军事相关

50、同方威视技术股份有限公司（NucTech）

美国指控同方威视的性能较差的设备削弱了美国打击非法国际贩运核和其他放射性物质的努力，性能较差的设备意味着不太严格的货物检查，增加了风险。

51、北京邮电大学

美国指控北京邮电大学直接参与了中国军方先进武器的研发和生产。

六、诺思微系统窃密案相关

52、诺思（天津）微系统有限责任公司

53、天津微纳制造技术有限公司

54、天津大学

55、Chong Zhou（周冲，音译）

56、Huisui Zhang（张会遂，音译）

57、Jinping Chen（陈金平，音译）

58、Wei Pang（庞慰）

59、Zhao Gang（赵刚）

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