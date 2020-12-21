5G基站功耗惊人不容忽视 5年后占社会总电量的2.1%

想要马儿跑得快，就得给马儿多喂草。5G的发展也要遵循最基本的物理定律，想相同材质相近工艺下，5G大幅提升速率必然大幅增加耗电量，这成为未来5G发展最大的隐忧。预计5年后，随着5G建设步入成熟期，其总耗电量将达到全社会用电量的2.1%。





5G基站耗电量不容忽视

在“2020 通信产业大会暨第十五届通信技术年会”上，国家电网能源研究院能源决策支持中心博士、高级研究员高洪达指出，短期内5G基站引起三大运营商的电费增长并不明显，但到2026年全部升级为5G后，将会达到2.1%，高于数据中心约2%的耗电量水平。

那么现在的5G基站是个什么水平呢？据介绍，2019年我国5G基站耗电量在全社会用电量的占比约为0.05%，到2023年，5G 基站耗电量占却社会用电量的1.3%，到2026年，5G基站耗电量占全社会用电量的2.1%。全社会用电量恒定，5G基站耗电量提升超过40倍啊！

其实这也是从另外一方面解释了为什么5G资费总也下不来的原因，一则是目前正处于建网初期，投入很大是必然。其次已经建好的5G基站功耗太高比较耗电，必然会大幅增加运营成本。不过相信随着用户越来越多，增加的成本最终会被抹平，只是时间问题。

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