互联网存款产品紧急叫停，涉及这些服务

12 月 18 日，蚂蚁集团旗下支付宝针对未持有互联网存款的用户，对银行存款产品进行了下线处理。而在本周末，度小满金融、腾讯理财通、携程金融 APP 也全部下架了互联网存款产品。

度小满金融 APP 上，已无互联网存款产品在售。“银行精选”页面，显示称 “46 家银行暂无在售产品”，仅存百信银行（中信银行与百度联合发起设立）的一款灵活申赎理财。

腾讯理财通中，“稳健理财”页面原有五类产品在售，但现在 “银行类”产品标识已被撤下。

携程金融 APP 则显示，其理财频道服务升级中。有报道称，其银行存款一栏此前曾有 15 款产品在售。

度小满金融、腾讯理财通相关人士，目前均对媒体确认了产品下架一事。

京东金融也及时进行了相关业务调整，据《中国经营报》报道，京东金融已经决定停止新增上线银行存款产品，停止新用户购买，并将稳妥有序地调整存量客户和业务。

多数头部平台表示，相关产品将只对已购买产品的用户可见，已购买相关产品的用户不受影响。

尽管还有部分平台仍有互联网存款在售，但不少业内人士认为，更大规模的下架将会到来，只是时间早晚问题。

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