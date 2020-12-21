中关村在线2020年度科技产品大奖结果正式公布

12月21日，由ZOL举办的科技无疆·2020年度科技产品大奖评选结果正式公布。经过初选、复选和终审的层层角逐，最终319款科技产品以及技术方案杀出重围，夺得今年的大奖。其中，年度卓越产品奖35名、年度优秀产品奖124名、年度推荐产品奖140名、年度行业创新奖20名。





2020年注定是不平凡的一年，对科技产业来说同样今年同样是面临了巨大的挑战，但即便这样，行业同仁仍在负重前行，为用户带来了一款又一款全新的科技产品，一项又一项先进的技术革新，而ZOL年度科技产品大奖正是将这样的产品、这样的精神传递出去。

在此恭喜所有获奖者，希望这些标杆产品能够惠及更多科技消费者，造福社会，也希望所有获奖厂商继续发挥优势，带来更多的优秀产品和技术革新，推动科技产业进一步发展。

今年的ZOL年度科技产品大奖评选涉及16个科技大类，80余条细分产品线，评选过程更加严格。此次，ZOL还联合了权威行业协会和机构参与到评选中来，在中关村在线一贯秉承的评测视角之外，又引入了来自行业的全新视角与观点，使得大奖更具权威性、更加多元化。

ZOL年度科技产品大奖评选自2008年首次举办，已历经13年。通过坚守中关村在线专业测试及产品排行榜等权威数据，该奖已成为华语地区覆盖产品线最全面、评选最专业、影响最大的科技数码评选，结果被广泛认可。

2020年是中关村在线深耕科技产业第21年，见证了产业的起伏沉沦和兴衰更替，作为中国科技第一门户网站，我们始终致力于推动科技产业发展，助力科技企业成长，帮助消费者甄选优质科技产品。

最后再次恭喜所有获奖者，具体奖项公布请专注科技无疆·中关村在线2020年度科技产品大奖专题。

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