中芯国际梁孟松收入全捐献 曾言不为高官厚禄

近日围绕中芯国际的事件不断，更是让梁孟松再度成为焦点。彼时一群媒体吹捧梁孟松是技术大神，帮助中芯国际实现技术腾飞。而如今又大肆抹黑梁孟松，称其存在严重的性格缺陷，称其狂妄，自负。然而美团创始人王兴的爆料，让人们认识到不一样的梁孟松。



中芯国际梁孟松收入全捐献

随着梁孟松辞职，一些好事者翻到了美团创始人王兴8月份发布过的一个帖子，提到中芯国际联席CEO梁孟松将他在中芯国际的收入全都捐给了国内的教育基金会。王兴对梁孟松的行为非常赞同，称赞他（在国内搞半导体工艺技术）不为赚钱，就是要争一口气，牛！

还记得梁孟松辞呈上的那句：“我来中国大陆本来就不是为了谋取高官厚禄，只是单纯的想为大陆的高端集成电路尽一份心力。”再结合此前王兴关于梁孟松捐献在中芯国际全部个人所得收入的消息来看，梁孟松身上再次体现了那一辈人才有的高洁。

梁孟松就是不折不扣的芯片狂人，他有狂的资本，也有狂的功绩，更有狂的底气！希望最终梁孟松能留在中芯国际，完成自己的理想，也为中国半导体产业发挥更大的贡献。

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