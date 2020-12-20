中芯国际有望进口EUV光刻机 传蒋尚义牵头与ASML谈判

中芯国际正处在多事之秋，蒋尚义回归致梁孟松出走，随后昨晚美国商务部又将中芯国际列入实体名单，真可谓祸不单行。不过根据最新的消息传出，在刚刚上任副董事长的蒋尚义的牵头下，中芯国际与荷兰ASML就进口EUV光刻机进行谈判。

两年前华为遭受美国芯片断供，让人们知道光刻机就是马良的神笔，对于发展半导体芯片的重要意义。而中心国际想要突破10nm这重要的技术节点，则必须要通过进口更先进制程芯片的极紫外光刻机（EUV），而目前只有荷兰ASML一家能够生产。



最先进EUV光刻机有戏了？

那么在重重禁令之下，ASML到底能否向中国出口EUV光刻机呢？其实这个答案一直模糊。其实早在2018年中芯国际就从ASML进口了一台7nm工艺EUV光刻机，当时ASML层表示这没有违反《瓦森纳协定》，且荷兰政府发放了出口许可。

但因为后续的一系列变化，导致这场交易并没有最终达成。此后ASML 的官方说法一直含糊其辞：公司仍在等待新许可证申请的批准。关于ASML口径的变化其实不难理解，毕竟荷兰ASML的光刻机不愁卖，又何必惹上不必要的麻烦呢。

交代完上述的背景，我们再来复盘一下蒋尚义回归和梁孟松的出走，是否就别有一番味道了呢？



中心国际因为两位大神曝出“内讧”

在梁孟松的辞呈中写道：他不求高官厚禄，只想为大陆高端集成电路尽一点力。三年时间完成了从28nm到7nm的跨越，只待EUV光刻机的到来即可进入全面发展阶段。这句话说明中芯国际对于最先进的EUV光刻机已经渴求到了什么样的地步。

一台EUV光刻机真的是打开中芯国际技术飞跃的钥匙，而如今真的是万事俱备，只欠EUV光刻机这个东风了。而在此时此刻选择“放弃”梁孟松这个技术大神，引入了在全球半导体产业资历和影响力以及资源更强的蒋尚义，难免引人遐想。

无论是蒋尚义还是梁孟松，包括一手创办中芯国际的张汝京，他们都是当初台积电发迹时期的五虎上将。曾有媒体报道称在台积电期间，蒋尚义便一直压制梁孟松，这一点似乎业已从2006年蒋尚义退休以后，梁孟松才得以提升看出端倪。



芯片狂人梁孟松的职业履历

当然这些“陈年纠葛”多为业界传闻，但梁孟松黑纸白字辞呈离开原因就是因为蒋尚义的回归，“我深深地感到已经不再被尊重与不被信任。”中芯国际做出如此重大的人事变动必然有所考虑，宁可“牺牲”梁孟松也要请回蒋尚义，又为哪般？

如今蒋尚义才刚刚回归，就传出帮助中心国际牵手ASML引进最先进的EUV光刻机的消息，似乎也在印证着什么。此刻再看梁孟松辞所言：“我的短期目标，似乎已经超预期、圆满地达成了。我可以暂时安心地休息片刻。”意味深长。

蒋尚义回归中芯国际之前，曾于2019年7月转任武汉弘芯CEO。在武汉弘芯资金断链暴雷之前，武汉政府官方文件无意中提及“国内唯一能生产7纳米的核心设备ASML高端光刻机已入厂”，这似乎也在证明蒋尚义在光刻机渠道有着深厚的资源。



蒋尚义曾任武汉弘芯CEO

虽然后来又有消息进行辟谣，武汉弘芯并非具备7nm工艺EUV光刻机，而是DUV光刻机，而且也不是最先进的，但是是非非谁有能说得清楚呢？谁又能解释蒋尚义刚刚回归就传出帮助中芯国际牵手ASML进口最先进的7nm工艺EUV光刻机的消息呢。

当然，这些都是业界传闻猜测和逻辑推演。按照当事人的说法，蒋尚义回归是为了“追求自己的理想和事业的目标，尤其是技术上的理想”。台积电董事长刘德音也颇为认同蒋尚义关于 chiplet（小芯片）的想法，而这也符合中芯国际发展策略。

无论今天曝出蒋尚义牵头中芯国际进口EUV光刻机的消息是否真假，至少中芯国际选择了蒋尚义必然是符合其未来发展需求。即使业界对这个决定存在争议猜测，也丝毫改变不了什么。那么未来唯一的悬念，可能就是梁孟松最终的去留了。



梁孟松就是不折不扣的芯片狂人

而谈到梁孟松，个人浅见以为不要当初吹捧如今又落井下石。彼时一群媒体吹捧梁孟松是技术大神，帮助中芯国际实现技术腾飞。而如今又大肆抹黑梁孟松，称其存在严重的性格缺陷，称其狂妄，自负。当初用人时又怎么不见这么多的负面评价呢？

梁孟松就是不折不扣的芯片狂人，他有狂的资本，也有狂的功绩，希望最终梁孟松能留在中芯国际。据悉蒋尚义与梁孟松名义上仍是师徒关系，为师者主攻上游资源，为徒者主攻技术攻关，如此师徒联手，才是我中华芯片崛起之幸事啊！

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中芯国际有望进口EUV光刻机 传蒋尚义牵头与ASML谈判http://news.zol.com.cn/758/7589735.html