12月18日晚间，美商务部将中芯国际列入实体清单的消息火速传遍全网，再度引发热议。据悉中芯国际刚刚曝出内讧传闻，传出梁孟松提交辞呈的消息，如今美商务部将中芯国际列入实体清单，无疑更是雪上加霜。中芯国际作为国内芯片企业中的领军者，被业界关注。



美商务部将中芯国际列入实体清单 具体影响已早有定论

经过多方证实，美商务部将中芯国际列入实体清单的消息确定无疑。根据美国商务部网站当地时间18日发布消息宣称，美国商务部工业与安全局（BIS）将中国芯片制造商中芯国际(SMIC)列入“实体清单”，此外还有数十家中国企业列入贸易黑名单。

美国商务部表示“美商务部将中芯国际列入实体清单”的行为，是为了保护美国国家安全，因为中国正在推行军民融合策略，而且有证据表明中芯国际与中国军方实体有关联，而美国不会允许美国技术被用于支持日益强大的对手强化其军事力量。

令据路透社报道称，有知情人士透露，美国将在周五将数十家中国企业列入贸易黑名单，其中包括中国芯片制造商中芯国际(SMIC)。路透社指出，美商务部将中芯国际列入实体清单的举动，被视为美国总统特朗普巩固其对华强硬政策遗产的最新努力。



美商务部将中芯国际列入实体清单 具体影响已早有定论

其实早在美商务部将中芯国际列入实体清单的措施落地之前，中芯国际确认美国商务部工业与安全局(BIS)已根据美国出口管制条例EAR744.21(b)，向其部分供货商发出信函，对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料，会受到美国出口管制规定的进一步限制，须事前申请出口许可证才能继续供货。

本月出，华为被美国封禁事件尚未平息，中芯国际和中海油被指军工再引事端。美政府将两家中企列入黑名单，路透社称此举可能会在美国当选总统拜登就职前加剧中美紧张关系。不仅为拜登挖了一个大坑，还要制造糟糕且无法收拾的局面令拜登不得不就范。

受到美政府将两家中企列入黑名单消息影响，中国最大芯片生产商中芯国际H股周五开市不久暂停股份买卖，停牌前跌2.25%；此前公司在上海证券交易所发出公告称，关注到美国国防部网站有一则将公司加入中国涉军企业名单的消息，公司正在评估影响。

针对美政府将两家中企列入黑名单事件，中芯国际方面已经发出公告，表示：中芯国际集成电路制造有限公司今早关注到美国国防部网站有一则将本公司加入中国涉军企业名单的消息，本公司正在评估影响， 请各位投资者注意投资风险。



美商务部将中芯国际列入实体清单 具体影响已早有定论

虽然美商务部将中芯国际列入实体清单的消息才刚刚最终确认，但是多天以前中芯国际再度表态：本公司被列入中国涉军企业名单，对本公司运营没有重大影响。

中芯国际在港交所公告：公司被列入中国涉军企业名单，对公司运营没有重大影响。公司重申，公司是独立营运的国际性企业，投资人、客户等利益相关方遍及全球。公司一直坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规，其服务和产品从未涉及任何军事用途，且皆用于民用及商用。

针对美商务部将中芯国际列入实体清单，公司强烈反对美国国防部的决定，此举反映了美国国防部对本公司业务与技术最终用途的根本误解。公司会继续与美国政府相关部门保持积极的交流沟通。自2020年12月4日下午一时正起恢复本公司的股份于联交所买卖。

以上就是美商务部将中芯国际列入实体清单事件的跟踪报道，后续有变动我们会持续跟进。

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