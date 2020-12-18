小伙自制木工版嫦娥五号 这年头没点手艺真不敢发抖音

嫦娥五号成功返回近期刷爆了朋友圈，航天崛起令很多人感受到了民族自豪感。贵州遵义市农村木匠小伙安旭为了向中国航天献礼，小伙自制木工版嫦娥五号刷爆了抖音，并且获得了央视新闻主播的点赞，一下子火爆全网。网友感叹，这年头没点手艺真不敢发抖音！



小伙自制木工版嫦娥五号

这名叫安旭的小伙自制木工版嫦娥五号，可以说是有模有样。安旭做的木质版嫦娥五号探测器有一人多高，重量约为200斤，包含"着陆器"和"上升器"，并且也像真正的探测器那样穿上了一层金闪闪的"星衣"。小伙自制木工版嫦娥五号虽然是低配版，但也够逼真。

说起小伙自制木工版嫦娥五号这件事，根据安旭介绍，由于他的爷爷对我国的嫦娥五号探月任务非常感兴趣，最近一直在关注相关新闻，而他自己也为了表达对我国科技发展的骄傲、自豪之情以及对航天科学家的尊敬，便萌生了制作这个木质探测器的想法。



小伙自制木工版嫦娥五号

在安旭发布的"木工版嫦娥五号"制作过程抖音视频中，他首先用木板做成的箱体作为"着陆器"的主体部分，再用木棍套上竹竿做出起落架，固定在箱体上。探测器主体结构完成之后，他再仿照实物的样子，用木头制作了信号接收天线、发动机喷口、机械臂等功能部件。

小伙自制木工版嫦娥五号走红，值得一提的是，安旭还制作了可折叠太阳能发电帆板模型装在"着陆器"上。最后，他仿照卫星穿的用来隔热保温、防宇宙射线的"星衣"，也用一层金银相间的薄膜覆盖在了所制作的探测器上，使其看起来更加逼真。



小伙自制木工版嫦娥五号

小伙自制木工版嫦娥五号，网友感叹，这年头没点手艺真不敢发抖音！

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