北京车市突然火爆异常 大量车主换新车为指标“续命”

随着《北京市小客车数量调控暂行规定》及实施细则的公布，这让本身就处于旺季的北京车市突然火爆异常。根据新规规定，每人名下只能有一个小客车指标，要么过户给名下无车的直系亲属，要么同车辆一起报废。正是因为新规的颁布，致使北京车市突然火爆异常。



北京车市突然火爆异常

根据新规规定，每人名下只能有一个小客车指标。如果名下有多个车牌，又没有符合条件的转让对象，多余车牌将会在车辆报废时候一同作废。央视记者调查发现，北京车市突然火爆异常，许多车主抢在新政实施前，卖掉旧车、购入新车，来延长指标的使用年限。



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有车主跟记者反映，因为指标更新系统将在12月27日进行系统升级，这之后直至12月31日，就无法再申请指标更新了。再加上办理指标更新后最快也要三个工作日才能完成，所以车主们更加心急了。更新指标的需求集中爆发，故此北京车市突然火爆异常。



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当然，北京车市突然火爆异常不仅仅表现在新车市场，在二手车市场也是如此。才上午9点，记者来到朝阳区的旧机动车交易过户中心，大厅里已经坐满了等待过户的车主。办理过户的第一步就是车检，而此时的验车区域，车辆已经排出几公里的长队。

想要更新小客车指标，除了把车卖掉，另一个办法就是将车辆报废处理。再加上12月31日前，北京国三排放车辆报废还可以享受1万元的政府补贴，两种因素叠加，使北京的机动车解体厂爆满，现在想报废一辆车甚至比办理过户还难。

北京车市突然火爆异常，相比那些尚无指标的家庭，这不得不说这是一种幸福的烦恼。

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