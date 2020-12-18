美团杀熟已是行业潜规则？大数据够透明吗？

用户爆料在同一时间段，开通美团外卖会员的账号与没有开通外卖会员的账号，配送费显示不同，分别为6元与2元，会员账号配送费显示贵出4元。

事件发酵数天后，美团外卖对外发表公开回应称：配送费差异与会员身份无关，是由于软件存在定位缓存导致。用户下单会按照真实配送地址准确计算，不受影响。

定位作为美团外卖的基础功能，存在和价格关联的明显缺陷而未被平台重视，反而要消费者来承担损失。这个理由显然难平众怒。

不少网友反映美团还有其他大数据杀熟行为。在美团回应的新闻下面，有网友反映，同一个电竞酒店订单，都是非会员，一名女网友账号显示268元，而她男朋友账号是248元。

为了诱导用户购买会员，使用会员权限，美团外卖的会员费价格也不一样，有用户反映，自己使用两个不同手机登录同一个美团账号，在同一时段开通会员时价格不同。一个需要15元开通，另一个则需要2.99元开通。并且到期之后，若没有立即开通，会员费会随着时间逐步递减，有时降到12-13元，该用户最少的一次仅需0.1元便开通了。

互联网平台对用户的画像日渐精准，在我们默许平台收集我们数据的同时，平台是否会依靠数据反过来压榨消费者，这就涉及到商业道德问题了。显然，在商家的沉默和消费者默许的状况下，大平台依然在悄无声息的吸吮利润。大数据杀熟只会平息一阵然后继续用另一种你意想不到的形式继续作恶。

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