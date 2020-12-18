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    苹果连夜调整产品以旧换新价格，涉及这些产品

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李蓬阁

    苹果公司连夜调整了旗下部分产品以旧换新的价格。iPad 的价格出现了适度增长，而 Mac 基本都是下降趋势。部分 Android 设备价格也有波动。image.png

    最新变化，包括 iPad、Apple Watch、Mac，甚至一些 Android 设备。

    iPad Pro 上涨了 25 美元，达到 525 美元。iPad Air 和入门级 iPad 上涨了 40 美元，分别达到 250 美元和 240 美元。iPad mini 从 175 美元涨到了 205 美元。

    三代 Apple Watch 和四代 Apple Watch 增加了 10 美元，分别达到 95 美元和 150 美元，而 Apple Watch Series 1 则从 30 美元增加到 35 美元。

    iMac Pro、Mac、Mac mini均有小幅下滑。

    三星 Galaxy S20 折扣价直接从 270 美元降至 225 美元，而三星 Galaxy S10 和 S10 + 以及谷歌 Pixel 设备的价格则有小幅上涨。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7589302.html report 626 苹果公司连夜调整了旗下部分产品以旧换新的价格。iPad 的价格出现了适度增长，而 Mac 基本都是下降趋势。部分 Android 设备价格也有波动。最新变化，包括 iPad、Apple Watch、Mac，甚至一些 Android 设备。iPad Pro 上涨了 25 美元，达到 525 美元。iPad Air 和入门级 i...
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