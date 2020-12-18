这个国产品牌把汽车卖到日本 最低配未税也要243万

内燃机工业时代的汽车格局已定，德日双雄行销全球，尤其是日系品牌以皮实耐用技术先进而深受很多国家百姓的喜爱。不过随着电动时代的带来，这个趋势有望得到改变。不仅特斯拉市值超过三个丰田，而且咱们国产品牌也已经打到日本本土，这就是比亚迪。



比亚迪纯电动巴士 K8

比亚迪的电动车很厉害，但是比亚迪的电动大巴在全球范围内更是首屈一指。根据日经中文网薄袄称，目前比亚迪日本（BYD Japan）公司将推出量产型大型纯电动巴士 K8，不含税起步售价为 3850 万日元（约合人民币 243.7 万元），拥有 287 kW·h 容量电池。

据悉，日本采购该车辆投入到最先进的城市公交线路当中，据悉比亚迪大型纯电动巴士 K8将会拥有220公里的续航表现，或将于将于明年1月即可交付使用。按照比亚迪的产能规划，力争5年内销售2000辆。



比亚迪纯电动巴士 K8

不仅仅是在日本，比亚迪的电动巴士也可以说是行销全球，尤其是在更为注重环保的欧洲市场更是抢手货。 去年12月，比亚迪与欧洲公交运营商凯奥雷斯荷兰分公司签署协议，中标荷兰259台纯电动大巴订单，这也是当时欧洲最大的纯电动大巴订单。

其实比亚迪电动大巴能够杀入日本市场，这一点具有划时代的意义，毕竟日本作为一个汽车强过，能够采购国外品牌的汽车产品，说明比亚迪电动巴士确实有过人之处。



比亚迪纯电动巴士 K8

而从另外一个角度来看，日本近些年比较务实的押宝在混动技术上，无论实在燃油机的涡轮还是在未来的触电上，都是明显滞后的。当然，以目前的技术水平来讲，确实是混动更具一普遍推广的意义，但是如果放眼未来，日本的混动或许也有些过于保守了。

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