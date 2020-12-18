着急了！日本政府明年开始推行AI婚配

网友之间有时会戏谑一句“你的对象是哪里找的？国家分配的吗？”现在这句话成真了，日本真的要给日本国民分配对象了......据日媒，为了提高结婚率，应对少子化，日本政府将从明年开始强推各地的活用AI的婚恋支援事业。即使年龄或年薪等不符合要求，AI也可以推荐可能适合自己的人。活用了AI的配对系统，根据用户对于涉及兴趣、价值观等问题的回答，以及在系统内的搜索记录等信息，筛选出“可能对自己有好感的人”，即使对方不符合自己设置的条件。前乃木坂46成员、现役朝日主播的斋藤千春对这个AI婚配充满兴趣，并且希望能够尝试一下。

AI婚配是继“发钱补助符合条件的新婚家庭”之后，日本政府为了应对少子化所采取的措施之一。AI婚配也被众多日本网友戏称为“《恋爱禁止的世界》真人版”，那么AI婚配究竟是如何给未婚男女搭红线的呢？拥有AI婚配真的能顺利结婚吗？





I会以价值观诊断作为基础，挑选出与你三观一致、性格相合、“可能对你产生好感”的有缘人士，双方的投缘度会以一星、两星、三星进行评价。如此看来，AI婚配确实能够让单身人士在找对象时不再心累。

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