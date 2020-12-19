折叠屏手机为何叫好不叫座？

近日三星又公布了新的折叠屏专利，并且即将用到自家第三代折叠屏手机中。至此，华为、三星、小米、vivo、OPPO、柔宇、苹果等众多手机厂商都曝出了旗下的折叠屏幕专利，但赋予到实际产品的折叠屏手机却寥寥无几，时下的折叠屏手机行业只能说叫好不叫座。









专利众多产品少之又少

关于折叠屏的由来从十几年并Pc年就开始了，一起没火起来，目前正向手机屏切换，在全球已经有将近10家公司申请了折叠屏手机的专利，但从目前的手机行业来看，实际量产且上市过产品的只有华为、三星、柔宇这三家，而曝光过实物且无量产的有OPPO、柔宇、小米等，其它均停留在专利阶段。

不敢豪赌折叠屏

柔性屏对于手机厂商来说是更高层次的产品革新阶段，目前上市的产品除了能够体现自身的品牌实力，确实背后也隐藏了众多问题，故目前市面上很多品牌即便专利已经申请了几年，也并不敢“豪赌”折叠屏手机。

目前在手机行业中，“挖孔屏”日益成熟并且成为行业主流的产品方案，而近几年挖孔屏在解决良品率问题后，同时满足了各大厂商追求屏占比以及美观的两大诉求，如果柔性屏不解决种种问题那么是无法取代挖孔屏的。

价格让消费者无法接受

折叠屏手机产品范畴中，屏幕占手机主体成本接近30%，从而直观的提升了最终产品的单价，手机厂商只能选用性能稍低的核心硬件随之搭配，不然售价将会更高。

高昂的屏幕造价也无形中增添了运输、维修、售后等成本，这就让众多囊中羞涩的消费者不敢尝试折叠屏手机。

目前行业中该类产品售价基本都在10000元以上，如果在未来能够在硬件性能区域旗舰水平，且售价控制到8000元左右，才预示着折叠屏旗舰手机的时代已经到来。

APP适配及挑战用户习惯

在三星、华为上市初代折叠屏手机后，很快，众多APP就基于折叠屏可变化的屏幕尺寸、比例，进行了自身APP的优化和适配，但从目前整体APP环境来看，APP的适配和改变需要时间以及成本，目前折叠屏手机尚未形成大规模且成熟的产业链，所以很多中小APP企业没有实力和成本进行APP适配的研发。

长常规手机接近21:9的竖屏形态转变成接近于正方形4:3，类似于平板产品的形态，是需要APP软件厂商共同去努力的课题。

折叠屏幕自身存在品控问题

回到折叠屏自身，早期的产品在经过一段时间的使用后，中间的折痕越发的明显，而由于折叠屏幕的特性，以至于手机发热量逐渐增高，手机会越来越烫，如果折叠屏不能解决目前品控的问题，那么它终究不会普及，更不会接管现在的手机行业。

结束语：

折叠屏的形式让用户看似富有科技感，但实际使用的种种问题不解决，终将会成为历史。

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