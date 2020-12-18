索尼下架《赛博朋克2077》 PS4玩家疯狂吐槽称其为噩梦

索尼下架《赛博朋克2077》消息传出，再次引爆了游戏圈。这款跳票多年的3A游戏大作承载了多年玩家们的期待，如今正式发布虽然口碑刚开始表现极好，但索尼PS平台用户却实在无法忍受糟糕的优化和漫天的Bug，最终导致索尼下架《赛博朋克2077》。



索尼下架《赛博朋克2077》

近日索尼官方宣布，索尼下架《赛博朋克2077》，并且将会开通专用通道为玩家进行退款。此次《赛博朋克2077》的下架PSN开创了先河，可能是史上首部被PSN下架的3A级作品。统计数据表明预购用户中将近六成是PC玩家，主机玩家只占四成。

正所谓期望越大失望越大，可能是波兰公司CD PROJEKT此前推出的《巫师3：狂猎》太过成功，结果导致许多玩家对于《赛博朋克2077》期望太高，在加上此前的跳票，也增加了不少的期待值，本以为是一部精心打磨的精品，没想到对于索尼主机平台却是个半成品，并最终招致索尼下架《赛博朋克2077》。



索尼下架《赛博朋克2077》

索尼下架《赛博朋克2077》 ，真的有这么差劲吗？索尼玩家疯狂抱怨bug太多、优化太差，许多玩家抱怨，几乎每一个支线任务都能遇到bug。其实在任何游戏中，bug都是无法避免的，只要不是过于影响玩家体验的恶性bug，倒也还能接受。

另外一点招致索尼下架《赛博朋克2077》的原因就是优化问题，导致对硬件需求极高。对于PC平台配置尚且能够升级，但是对于PS4、PS4 Pro等平台却无法改变。优化方便，但在运行《赛博朋克2077》时，还是卡顿感明显，极大的降低了游戏体验。



索尼下架《赛博朋克2077》

或许官方也意识到了这一点，索尼下架《赛博朋克2077》之后，CD PROJEKT官方表示：为了确保客户满意度，我们允许所有《赛博朋克2077》购买者在PlayStaion平台全额退款。我们也会在PlayStaion商城下架《赛博朋克2077》。

当您申请退款，一旦我们确认您在PlayStaion商城购买了《赛博朋克2077》这款游戏之后，我们就会开始安排退款事项。请注意，您的退款完成方式会随着您的支付方式和账户状况而有所变化。

索尼下架《赛博朋克2077》，今天您退款了吗？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼下架《赛博朋克2077》 PS4玩家疯狂吐槽称其为噩梦http://news.zol.com.cn/758/7589265.html