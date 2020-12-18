百事可乐推出“可可可乐 ” 只喝可口可乐的请举手

糟糕的2020年终于要过去了，百事可乐在其推特上写道:“有什么比对最糟糕的一年说‘再见’更甜蜜的事呢？百事可乐‘可可’可乐--来自百事可乐试验厨房(Pepsi Test Kitchen)的最新概念产品。想得到它吗？转发2021次，我们将会做一批。”



百事可乐推出“可可可乐 ”

互联网显然乐于接受挑战，所以百事可乐很快就收到了他们想要的数字，并宣布他们将生产这款饮料。百事可乐在周四得到2021条转发请求后宣布将推出“可可(Cocoa)”可乐--一种用巧克力和棉花糖调味的可乐饮料。

随着这则转发的营销活动很快达成，百事官方回应道：“好吧，看起来你们都非常渴望喝到百事的‘可可’可乐，”该公司在后续推文中写道，“请在2021年继续关注细节消息！”



百事可乐推出“可可可乐 ”

百事可乐将这款饮料描述为“可可（还带有一点棉花糖的味道）混合百事可乐的美味混合。”并且“可可可乐(Cocoa Cola)”这个名字听起来很像百事可乐的劲敌可口可乐(Coca-Cola)，这绝非巧合，显然是故意引逗对手的一种营销手段，旨在挑起人们的话题。

好了，现在跟我一起大喊，可乐我只喝可口可乐！百世？什么鬼！天啊，棉花糖配可可的味道，恕我直言这个一定很难喝，完全是迎合老美那种齁死人的口味，估计咱们中国人不会细化的。相信我，只有原味经典可乐外加冰块才是最棒的，如果是玻璃瓶就更加完美！

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