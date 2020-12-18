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    百事可乐推出“可可可乐 ” 只喝可口可乐的请举手

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    糟糕的2020年终于要过去了，百事可乐在其推特上写道:“有什么比对最糟糕的一年说‘再见’更甜蜜的事呢？百事可乐‘可可’可乐--来自百事可乐试验厨房(Pepsi Test Kitchen)的最新概念产品。想得到它吗？转发2021次，我们将会做一批。”

    百事可乐推出“可可可乐 ” 喝完对糟糕的2020说再见
    百事可乐推出“可可可乐 ”

    互联网显然乐于接受挑战，所以百事可乐很快就收到了他们想要的数字，并宣布他们将生产这款饮料。百事可乐在周四得到2021条转发请求后宣布将推出“可可(Cocoa)”可乐--一种用巧克力和棉花糖调味的可乐饮料。

    随着这则转发的营销活动很快达成，百事官方回应道：“好吧，看起来你们都非常渴望喝到百事的‘可可’可乐，”该公司在后续推文中写道，“请在2021年继续关注细节消息！”

    百事可乐推出“可可可乐 ” 喝完对糟糕的2020说再见
    百事可乐推出“可可可乐 ”

    百事可乐将这款饮料描述为“可可（还带有一点棉花糖的味道）混合百事可乐的美味混合。”并且“可可可乐(Cocoa Cola)”这个名字听起来很像百事可乐的劲敌可口可乐(Coca-Cola)，这绝非巧合，显然是故意引逗对手的一种营销手段，旨在挑起人们的话题。

    好了，现在跟我一起大喊，可乐我只喝可口可乐！百世？什么鬼！天啊，棉花糖配可可的味道，恕我直言这个一定很难喝，完全是迎合老美那种齁死人的口味，估计咱们中国人不会细化的。相信我，只有原味经典可乐外加冰块才是最棒的，如果是玻璃瓶就更加完美！

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：百事可乐推出“可可可乐 ” 只喝可口可乐的请举手http://news.zol.com.cn/758/7589218.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7589218.html report 1079 糟糕的2020年终于要过去了，百事可乐在其推特上写道:“有什么比对最糟糕的一年说‘再见’更甜蜜的事呢？百事可乐‘可可’可乐--来自百事可乐试验厨房(Pepsi Test Kitchen)的最新概念产品。想得到它吗？转发2021次，我们将会做一批。”百事可乐推出“可可可乐 ”互联网显...
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