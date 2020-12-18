三星Galaxy S21领先小米11抢跑骁龙888 现已开启预约

虽然小米一再宣传将会首发骁龙888新一代旗舰平台，但是对于一直想借机重新回归国内市场的三星却暗自卖力，其三星S21系列无论出镜率和发布节奏都处于明显抢跑的状态。小米此前透露小米11将在本月底亮相，没想到的是今天三星直接开始Galaxy S21系列国行版预约。



三星Galaxy S21领先小米11抢跑骁龙888

官网信息显示，用户可以通过三星会员俱乐部微信服务号扫描门店二维码支付100元预约，即可享受三星2021年首款旗舰新品在中国大陆地区上市的首发特权，同时会获得专属权益。三星Galaxy S21系列成为国内第一个开启预约的骁龙888国行旗舰，但只是预约。



三星S21系列

根据披露的信息，此次Galaxy S21系列旗舰包括三款：Galaxy S21、Galaxy S21+和Galaxy S21 Ultra等。规格方面，Galaxy S21系列全系采用挖孔屏方案，首批搭载高通骁龙888，配备12GB内存，出厂预装Android 11。

考虑到三星Galaxy S21系列发布会可能是1月14日，因此上市时间可能要等到1月下旬了。

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