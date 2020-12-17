蒋尚义回归中芯国际年薪曝光 不及台积电时的五分之一

近日，中芯国际干公告宣布，委任蒋尚义为公司董事会副董事长、第二类执行董事、战略委员会成员，2020年12月15日起生效。



蒋尚义回归中芯国际年薪曝光

蒋尚义曾于2016年12月20日至2019年6月21日担任中芯国际的独立非执行董事，获得4万美元年度现金酬金、18.75万股可供认购普通股、18.75万股受限制股份。中芯国际为蒋尚义开出了67万美元(约合人民币440万元)的固定年薪以及年度激励。

根据媒体结合台积电股东会年报分析，蒋尚义在台积电退休前，担任共同营运长时的薪酬，应该与现任台积电董事长、时任共同营运长的刘德音处于同一个级别，结合年资和职位来看，大致在1亿新台币左右，也就是大约2300万元人民币。

换言之，蒋尚义在中芯国际拿到的薪酬，只相当于在台积电时的1/5左右。不过，现年已经74岁高龄的蒋尚义加盟中芯国际，显然不是为了金钱和名利，而是工程师出身的他，对于半导体工艺技术的持续热情与执著，而中芯国际正是其继续发挥的舞台。

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