比特币飙涨突破22000美元 分析师称仍存上涨空间

比特币本周飙涨约20%，首次突破22000美元，并引发了对这一全球最大加密货币还会进一步上涨的预期。比特币周四一度上涨4.6%，至22173美元左右，之后回吐了一些涨幅。比特币和彭博Galaxy加密货币指数今年以来均上涨超过两倍。韩国、日本和中国市场与加密货币相关的股票也都纷纷走高。



比特币飙涨突破22000美元

考虑到比特币过往的急涨急跌历史，数字资产的此番涨势也引发了两极分化的观点。支持者认为在美元走跌及潜在通胀压力之下，加密货币正在挤占黄金的地位成为投资组合中的一个多样化选择。另一些人则认为是投机热潮，势必将导致比特币再现三年前那次猛涨之后暴跌的走势。

不过，有迹象表明，与追踪趋势的量化基金一道，像资产管理人和家族理财室这样的更长线投资者正在此次涨势中发挥更大的作用。Guggenheim的首席投资官Scott Minerd周三在彭博电视表示，比特币的稀缺性，再加上美联储“大量印钞”，这意味着比特币应会最终升至400000美元左右。

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