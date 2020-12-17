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    Computex台北电脑展2021年回归 以线下实体展位为主

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    作为老牌的科技数码电脑展览会，Computex台北电脑展在全球具有一定的影响力。天，台北电脑展官方宣布，2021年将以线下实体展方式回归，时间为2021年6月1日至6月4日，地点还是台北南港展览馆1馆/2馆、台北国际会议中心。

    Computex台北电脑展2021年回归 以线下实体展位为主
    Computex台北电脑展2021年回归

    台北电脑展当然早就不再局限于PC电脑领域，2021年更会继续拓展，以七大主题贯穿展会、周边活动，分别是：5G、AI/IoT、边缘计算、高性能计算、网络安全、电竞游戏、创新与创业。值得一提的是，台北电脑展2021还将首次运用AI人工智能技术，打造智慧型虚拟融合(Online-Merge-Offline/OMO)的全新展览平台。

    官方称，这将以创新模式构建全球科技新生态，协助国际客户与厂商突破藩篱，拓展科技无限潜能。不过考虑到眼下欧美地区的新冠疫情依然未能得到有效控制，半年后的形势还很难预料，台北电脑展2021引入AI虚拟展示的方式，肯定是顾及到届时可能仍会有大量厂商无法现场参展，所以提供了这种新的参与方式。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7588890.html report 789 作为老牌的科技数码电脑展览会，Computex台北电脑展在全球具有一定的影响力。天，台北电脑展官方宣布，2021年将以线下实体展方式回归，时间为2021年6月1日至6月4日，地点还是台北南港展览馆1馆/2馆、台北国际会议中心。Computex台北电脑展2021年回归台北电脑展当然早就不...
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