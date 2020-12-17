华为推出千里眼追踪系统 高空抛物这下有治了

因为高空抛物而导致的悲剧可以说是不胜枚举，其中最惨烈当属2016年天降铁球砸死女童事件，至今尚未找到肇事者，最终除了家中确实无人居住的每户居民分别补偿原告3000元了事，一个鲜活的生命就此终结。现在华为推出千里眼追踪系统，高空抛物这下有治了！



华为推出千里眼追踪系统

据悉，深圳天感智能有限公司联合华为共同推出万里眼高空抛物智能追溯解决方案，可对大楼的高空抛物事件进行实时智能监测。用户在华为算法商城下载万里眼高空抛物智能追溯算法后，加载至华为软件定义摄像机，并在万里眼高空抛物智能追溯系统云平台录入设备硬件ID即可完成配置。



华为推出千里眼追踪系统

该解决方案基于华为软件定义摄像机HoloSens SDC 的算法和应用生态，将天感智能的万里眼高空抛物智能算法部署在华为软件定义摄像机HoloSens SDC中，并通过华为HoloSens SDC接通视频流，即可对大楼的高空抛物事件行实时智能监测。

该套智能方案，能够对高空抛物行为实时追溯、自动告警。



华为推出千里眼追踪系统

如果发生高空抛物行为并造成人员财产损害的，该解决方案推送的告警信息也能为相关机关追责提供证据支持。该解决方案内嵌多种智能算法，可在恶劣环境和复杂背景条件下精准定位到抛物事件。而且解决了误报问题，例如雨雪、飞虫、飞鸟等。

为了照顾到业主的隐私需求。摄像头可根据实际场景采用高中低三个，以向上仰的角度实施高空抛物事件的监测。

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