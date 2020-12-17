瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解 都退市了为何要和解

2020年12月17日，瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解，宣告者这场旷日持久涉及中外的财务造假案将画上一个句号。而伴随着瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解的消息发出，人们也产生了新的疑问，既然都退市了为啥还要和解，和解以后是否这事儿就算过去了？



瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解

我们不妨先回到瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解事件本身，当地时间周三，美国证券交易委员会(SEC)表示，针对造假指控，瑞幸咖啡同意支付1.8亿美元罚款以达成和解。瑞幸咖啡在和解中既没有承认也未否认监管机构的指控。

而促成瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解的起因，源自瑞幸咖啡从2019年4月到今年1月之间至少虚构了超过3亿美元的销售额。自SEC指控瑞幸咖啡通过严重虚报公司收入、支出和净经营亏损来虚假显示取得了快速增长和盈利增加并达到公司的盈利预期，来欺诈投资者。



瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解

很显然，在本次瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解事件当中，美国证券交易委员会(SEC)就相当于事件的原告，而瑞幸咖啡就是事件的被告。SEC作为当地证券交易的监管机构代表着的是投资者的利益，与SEC达成和解就是相当于令其“撤诉”，代价就是1.8亿美元。

以上就是一个相对白话版的说法，解释了为什么瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解。瑞幸咖啡赴美上市自然要“入乡随俗”，虽然美国证券交易委员会(SEC)美欧权利最终决定一家中国公司在其本土的生死，但是如果瑞幸未来想在美国开展业务则必须要走这一步。



瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解

“与SEC达成的和解反映了我们的合作和补救工作，并使公司能够继续执行其商业战略。”瑞幸咖啡联合创始人、现任董事长、CEO郭谨一表示：“公司董事会和管理层已致力于建立强有力的内部财务控制系统，并努力遵守合规和公司治理。”

很显然，瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解也是自身错误的一种承担和补救工作。既然犯了错，既然给投资者带来了经济损失，俺么就不能拍拍屁股走人。自造假案发生以来，瑞幸咖啡股价就一路下跌，甚至退市，复牌后也一路下跌，一度濒临破产边缘。



瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解

9月18日，国内监管部门对瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸咖啡(北京)有限公司及北京车行天下咨询服务有限公司、北京神州优通科技发展有限公司、征者国际贸易(厦门)有限公司等45家涉案公司作出行政处罚决定，处罚金额共计6100万元。

破产曾被认为是瑞幸咖啡最后的结局，但是按照瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解的情况来看，加之此前国内监管机构已经对瑞幸咖啡进行了相应的处罚，由此来看照瑞幸咖财务造假事件或许真的就这样过去了，毕竟遍布全国的咖啡零售网络仍存价值。

瑞幸咖啡造假案1.8亿美元达成和解，你又如何评价这件事呢？

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