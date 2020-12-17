为何这么多国人力挺华为 绝非一句“爱国”这么简单

曾几何时，人们总是不经意间把华为和爱国联系在一起。尽管任正非层多次强调不要搞民粹，不要道德绑架，但是因为这事儿确实在网络上也引起了不小的争议。我们不妨抛开问题看本质，为什么这么多网友力挺华为，自发自愿把支持华为上升到爱国的高度呢？



为何这么多国人力挺华为

或许这个问题在今天有了答案，华为高级副总裁张顺茂今日在“智慧上海·进而有为”上海城市峰会2020上披露：根据上海市经济信息中心最新报告，“十三五”期间，华为对上海GDP总体拉动近千亿元。而这个庞大的经济贡献，也仅仅是在上海一地。

除了巨大的经济贡献之外，华为在上海已布局2个研发中心和1个代表处。目前华为与超过1000家上海本地伙伴展开合作，在上海已支持6万+企业/组织上云、支持3万+5G基站建设等。华为对于上海的价值其实早就远远千亿元，是一笔巨大的社会财富。

除了巨大的经济贡献以及所蕴含的社会财富之外，华为屡屡遭受美国的污蔑和打压也是网友力挺华为的一个重要因素之一。人们总是倾向于同情与弱者，而在美国霸权的对抗下，华为无疑是一直出于弱势的那一个，尽管华为愿意通过很多方式来自证清白。





华春莹以华为的实际行动回击美国

就在此前不会，外交部发言人华春莹以华为的实际行动回击美国：过去30年里，华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络，为228家全球500强企业提供了服务，服务全球超过30多亿人口，没有发生过一起类似“斯诺登事件”“维基解密”的网络安全事件。

没有发生过一起类似“棱镜门”“方程式组织”“梯队系统”的网络监听监控行为，也没有任何一个国家能够拿出华为产品存在“后门”的证据。华为早就公开表示愿意签署“无后门”协议，也愿意在任何国家建立网络安全评估中心。

很显然，如今的华为5G技术已经成为国家的一张名片，就跟我们的高铁一样是能够走向世界，服务于全人类的高科技产品。因此在这样的情怀下，很多网友对于华为的支持很自然的就跟每个人的民族自豪和爱国情怀联系在一起了，并非有什么其他目的。



华为5G已经成为中国的一张名片

而事实上，华为的5G技术也确实值得国人为之骄傲。尽管华为5G通讯设备在全球市场上遭受了太多不平等待遇，但是根据市场调研机构Dell'Oro公布了2020年第一季度到第三季度全球5G通信设备的市场份额变化，华为历经波折仍然保住了世界第一的位置。

根据具体数据来看，华为5G通讯设备近年来一直发展迅猛，直到第三季度随着华为遭到美国全方位制裁，其份额跌至32.8％，爱立信则迅速崛起来到30.7％。爱立信成为华为被制裁后的最大赢家，但是依然难敌华为的出色表现，尽管两者一度十分接近。

由点及面，通过5G这一点可以判定，华为是目前国内为数不多具备可以跟世界竞争技术实力的科技公司。我并非刻意为华为唱赞歌，相比那些披着科技公司的外衣，只能玩一些社区团购的互联网巨头们，华为这家公司的所作所为无疑更为值得令人尊敬。

当然，同样一个事物有人支持就有人反对，对于华为也是如此。不管你喜欢华为，还是反感华为，不管你赞誉华为，还是诋毁华为，只要你有自己的独立判断就好。华为从来都不等于爱国，但华为在很多方面值得国人骄傲也是不争的事实。

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