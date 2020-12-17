百度为国产x86处理器证言 兆芯16纳米8核CPU完全可用

拥有自主知识产权、完全独立生产，关键可堪一用的CPU，一直被中国科技产业的所期盼。虽然我们目前离这个目标还有一些距离，但是梦想也正在一步一步被拉进。日前上海兆芯宣布通过了百度飞浆AI框架的认证，可满足一般应用的需求，完全可堪一用。



百度为国产x86处理器证言

从官方公布的结果来看，百度飞桨（PaddlePaddle）指出，兆芯科技的ZX-C、ZX-C+、KX-5000、KX-6000、KH-2000、KH-3000系列处理器和CentOS操作系统软件V7平台上，功能、性能、兼容性、可靠性、稳定性可满足用户需求。

兆芯表示，开先KX-6000、开胜KH-30000等系列国产处理器平台上功能、性能、兼容性、可靠性、稳定性等满足用户应用需求的互认证明，将有效推动双方进一步技术合作，为AI开发者提供基于国产化环境的深度学习平台，促进双方产品竞争力提升和AI应用的创新发展。

性能方面，兆芯KX-6000是目前最新产品，采用16nm工艺及8核心设计，主频最高可达3.0GHz，支持双通道DDR4-3200内存，支持PCIe3.0、SATA3.2、USB3.1等高速外设接口，同时集成显卡支持3D图形加速引擎以及各种主流视频编码和输出接口。

在性能方面，开先KX-6000系列处理器较上一代产品提升多达50%，且功耗显著降低，应用体验大幅改善。国内媒体微型计算机就对KX-6000系列的KX-U6880做了简单的评测，综合多项测试，KX-U6880在多核性能上稍微领先了英特尔酷睿i5-7400处理器。

虽然KX-U6880是8核，i5-7400是4核，8打4，但这对于国产处理器来说也算是可喜的进步，不仅可以日常办公使用，加上独显还能玩玩3A大作。

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