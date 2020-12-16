中芯国际CEO梁孟松请辞 曝出与蒋尚义当年往事纠葛

今日，中芯国际被曝内讧、CEO梁孟松请辞等诸多新闻刷爆了科技圈，中芯国际作为目前国内半导体代工头把交椅，发生如此之大的变故足以可以引发产业巨震。那么中芯国际被曝内讧，CEO梁孟松请辞整个事件的核心问题是什么，矛头指向了蒋尚义回归与梁孟松不和。



中芯国际被曝内讧 CEO梁孟松请辞

关于中芯国际被曝内讧CEO梁孟松请辞事件已经有很多媒体进行过详细报道，整个事件的来龙去脉我们便不再追逐。而首先需要理清的是，当事人蒋尚义的回归与梁孟松的请辞，这两个半导体产业的传奇人物到底有什么样的羁绊，为什么会闹得如此不可开交呢？

首先先从芯片狂人梁孟松说起，随着中芯国际回顾科创板，令梁孟松在科技界和资本界都享有盛誉。11月12日，中芯国际在发布第三季度财报后的电话会议上，被业界誉为“芯片狂人”的中芯国际联合CEO梁孟松表示，目前14nm量产良率已达业界量产水准。

对于中芯国际今年三季度的出色成绩单，梁孟松所表现出来的那种冷静、客观的态度令人钦佩。毕竟对于梁孟松这个传奇人物来讲，他曾一举助力台积电、三星成为全球晶圆厂代工市场的巨头，是半导体行业的传奇，如今中芯国际的进步还没有达到他的预期。



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不到300天，让中芯掌握14纳米工艺，关于梁孟松的传奇故事在中国芯片界不断传颂。2017年10月，中芯国际正式任命赵海军与梁孟松二人担任首席执行官兼执行董事，梁孟松的到来被媒体称为“中国半导体产业进入梁孟松时代”，人才成为发展中国芯的关键。

梁孟松加入中芯国际业务开展的如火如荼，也取得了三年跨越28纳米到7纳米的跨越，甚至5纳米都已经实现了突破，这样的成绩放眼全球都是传奇一般的存在。而在“中芯国际被曝内讧 CEO梁孟松请辞”事件中，蒋尚义的加入才是梁孟松提出辞职的核心原因。

在辞职信中，梁孟松表示：

“接获董事长电话告知：蒋先生即将出任公司副董事长一职。对此，我感到十分错愕与不解，因为我事前对此事毫无所悉。我深深的感到已经不再被尊重与不被信任。我觉得，你们应该不再需要我在此继续为公司的前景打拼奋斗了。”



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之所以梁孟松会有如此激烈的表现，据悉梁孟松是半导体领域公认的技术战神，同时也是一个工作狂人，并且对下属要求严格。除此之外，据传其性格也有些刚烈、自负和豪爽——从他过往的经历也能看出这一点，难怪人们将其称为芯片狂人。

而谈到中芯国际被曝内讧 CEO梁孟松请辞的根源，就不得不谈及另外一个主人公，这就是蒋尚义。据资料显示，蒋尚义曾经于2016年12月20日至2019年6月21日担任中芯国际独立非执行董事；因此，此番任命也算是蒋尚义的荣耀回归。

其实无论是蒋尚义还是梁孟松，都是半导体产业中华人圈子当中的大神级别的人物，现年74岁的蒋尚义，在半导体行业工作超过40年，拥有很丰富的半导体制程技术和专业知识。他在前往弘芯任职之前，曾是台积电共同营运长，更是台积电的重要灵魂人物之一。



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很显然，无论在年纪、资历、履历、名望，以及蒋尚义回归后的职务级别上，都要压过梁孟松一头。而对于梁孟松而言，他说“我来大陆本来就不是为了谋取高官厚禄，”“我的短期目标，似乎已经超预期、圆满的达成了……我可以暂时安心的休息片刻。”

据传，随着蒋尚义走马上任中芯国际后，梁孟松将直接向蒋尚义汇报，梁孟松对此次的人事安排有异议，已在董事会上提出辞呈。这也是中芯国际被曝内讧，CEO梁孟松请辞的真实原因和整个事件的直接导火索。

而蒋尚义与梁孟松之间是否存在什么纠葛和矛盾，这件事情还要回到台积电创创始的年代谈起。台积电创始人张忠谋人称“张大帅”，在台积电帝国中拥有至高无上的地位。蒋尚义和梁孟松二人都是台积电出身并相继出走，据传与张忠谋的摩擦存在一定关系。



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张忠谋独揽大权，手下大将纷纷出走。彼时梁孟松投靠三星，三星才得以短暂战胜台积电；张汝京不愿屈居张忠谋之下，远赴上海创办中芯国际，这才有了今天的成就。而从这些事情不难看出，当初在台积电期间几尊大神之间就已经有了派系争斗。

更有知情人士向媒体透露，梁孟松在台积电期间曾经屡屡遭受蒋尚义打压，彼时蒋尚义同样是梁孟松的顶级上司，性格刚烈的超级工作狂梁孟松原本期待升迁，却无奈从大办公室搬迁到另一个楼层的小房间，甚至“整个团队都调走，无人理他”。

以上虽然仅为业界传闻，但参考中芯国际被曝内讧 CEO梁孟松请辞事件当中如此激烈的反应，不免令人觉得有些可信。只是可惜才刚刚见了起色的中芯国际，如果因为内部不和导致分崩离析，实在是令人痛心和惋惜。

关乎中芯国际被曝内讧 CEO梁孟松请辞事件，您又如何评价呢？

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