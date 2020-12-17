互联网巨头劫贫济富时代还未过去





文 | 李蓬阁 责编 | 王晔



封面创意 | 王晔 策划 | 刘克丽 校对 | 张静楠

反垄断的标准并非针对“大公司即原罪”，针对的主要问题在于互联网巨头集中了社会资源，是提升了改变了社会生态？还是在提高经济运作效率？是集中了分散底层的社会福利并且进行无节制的变现？可事实是正在劫贫济富。

降维打击的穿透力不足

当电商、即时通讯、出行、支付、共享经济等社会生活数据成为互联网巨头手中集中的资源时，通过杀熟去盈利成为众所周知的资本“割韭菜”通用方式。即便市场中存在一两家巨头竞争的状况，这种有限的竞争仍然是受到巨头支配和控制的垄断形式竞争。

从本质上讲，反垄断法与垄断企业本身的业务并没有太大关系，它针对的只是非法竞争行为。目前来看，垄断企业的业务受限于资本投入，官方媒体的舆论导向或许能起到短期作用，但是企业业务运作模式并没有从根本上改变。

大佬们都骑虎难下

从蚂蚁上市受阻到社区团购被人民日报指责，互联巨头收割人口红利的模式受到监管，官方媒体的重视程度比之前有所提升，但是巨头支配市场的格局已经形成，舆论关注的是最有价值的资本流向了技术投入还是收割人口红利的所谓模式创新。显然后者的回报率更高也在过去一段时间实现了造富神话。把线下经营模式迁移到线上，通过补贴进行支配市场，再通过提价实现盈利的方式已经成为行业通病。在巨大的惯性中，所有互联网巨头都骑虎难下。

便利和隐私矛盾永远

短期内为用户提供了便利，同时也达到了支配市场的目的。互联网巨头强制免费占有了私人数据，数据成为了巨头博弈的成本。反垄断法意在将互联网巨头置于聚光灯之下，集中了广泛的用户数据的巨头用算法实现了支配权，巨头能否滥用支配权才是垄断法问责的关键点，要便利还是要保护隐私？每个人都难以回答。如果说都想要，那就要看互联网巨头对个人隐私经济利益所取的节制了。

顶格处罚透露的监管信号

一系列悬而未决的并购和上市计划可能中道崩殂或出师未捷，因为最常见的垄断形式就是竞争者消失而经营权集中。市场监管总局选择处罚的三家公司也十分考究。阿里收购银泰、阅文收购银泰、丰巢收购中邮智递都涉及到VIE架构且存在不同程度的竞争，其中暗含大国博弈和对投资者的保护，但是顶格处罚的力度预示着互联网行业生态将从无序竞争过渡到竞合时代。

对二选一说这是非法

另外，对于“二选一”恶意竞争的监管一直持续存在，反垄断执法也是在一定程度上回应社会呼声。另一方面，资本仍然会鼓励那些概念炒作专家，继续通过所谓的“互联网+”模式引发流量竞争。互联网创业公司可能会看到微弱的曙光，资本逐利性决定了互联网劫贫济富的趋势不可逆转，监管在短期内无法改变这种现状。

非法时代结束

虚拟世界向现实世界的扩张的趋势无法改变，但是低成本获取免费数据或免费劳动力的模式将难以大行其道。互联网巨头的冲突产生了种种法律新难题。互联网非法兴起的时代结束了，但是互联网企业劫贫济富的内核并未改变。资本会在其支配的互联网企业现有的经营模式内继续兴风作浪。消费者的选择权和知情权仍会在一段时间内被公众继续漠视，舆论监督和市场监管将更具针对性的降维打击垄断巨头。

结束语

传统的英雄历来杀富济贫，可如今经济英雄却正在劫贫济富。

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