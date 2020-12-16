权威外媒评出2020年度科技硬件

又到年末，外媒有很多值得关注的榜单，近日国际知名媒体“Tom's Hardware”公布了2020年度硬件的获奖名单，有没有给你心仪的产品投一票？

年度最佳CPU：AMD锐龙5 5600X

年度最佳显卡：NVIDIA RTX 3080

年度最佳游戏显示器：华硕ROG Swift PG259QN

年度最佳4K游戏显示器：华硕ROG Swift PG43UQ

年度最佳游戏本：华硕ROG Zephyrus G14（锐龙9 4900HS+RTX 2060 Max-Q）

年度最佳超极本：戴尔XPS 17

年度最佳SSD：三星980 Pro

年度最佳机箱：联立Lancool II Mesh

年度最佳主板：华擎X570 PG Velocita

年度最佳游戏键盘：海盗船K100

年度最佳游戏鼠标：罗技G Pro X Superlight

年度最佳游戏耳机：海盗船HS60

年度最佳游戏主机：Xbox Series X

年度最佳儿童电脑：Raspberry Pi 400

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